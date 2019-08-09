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Технологии и медиа ,  
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Минкультуры определилось с наказанием за пиратские съемки в кинозалах

Министерство культуры предложило дополнить Кодекс об административных нарушениях (КоАП) статьей, предусматривающей штрафы за фотосъемки, аудио- и видеозаписи демонстрируемых в кинозалах фильмов. Проект законопроекта размещен на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

За подобные действия, если они совершены впервые, нарушителю может быть назначен штраф в размере 50 тыс. руб. Альтернатива штрафу — обязательные работы на срок от 50 до 100 часов.

В случае повторного нарушения размер штрафа увеличится вдвое, до 100 тыс. руб. Возрастет и количество часов обязательных работ — 100–150. В обоих случаях у нарушителя предлагается конфисковать оборудование, которое он использовал для съемок в кинозале.

Съемка в кинозале сейчас предусматривает гражданско-правовую ответственность в рамках ст. 1301 Гражданского кодекса (ответственность за нарушение исключительного права на произведение), однако доказать проведение съемки, как правило, довольно сложно, пояснил РБК управляющий партнер юридической фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев в марте этого года поручил Минкультуры и МВД проработать вопрос об ужесточении наказания за съемку в кинозалах. Произошло это по итогам заседания правительственного совета по развитию кинематографии. На нем его участники жаловались на то, что снятые в кинотеатрах фильмы затем появляются на пиратских ресурсах. Министр культуры Владимир Мединский, в свою очередь, призвал «побороть преступность в киноделе».

В 2018 году пираты выложили в интернет экранки (копии, снятые прямо в кинозале) 305 фильмов. Это больше половины вышедших в России релизов, сообщала ранее Group IB.

Теги: Минкультуры, пиратство, кинотеатр
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