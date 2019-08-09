Минкультуры определилось с наказанием за пиратские съемки в кинозалах

Минкультуры определилось с наказанием за пиратские съемки в кинозалах

Министерство культуры предложило дополнить Кодекс об административных нарушениях (КоАП) статьей, предусматривающей штрафы за фотосъемки, аудио- и видеозаписи демонстрируемых в кинозалах фильмов. Проект законопроекта размещен на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

За подобные действия, если они совершены впервые, нарушителю может быть назначен штраф в размере 50 тыс. руб. Альтернатива штрафу — обязательные работы на срок от 50 до 100 часов.

В случае повторного нарушения размер штрафа увеличится вдвое, до 100 тыс. руб. Возрастет и количество часов обязательных работ — 100–150. В обоих случаях у нарушителя предлагается конфисковать оборудование, которое он использовал для съемок в кинозале.

Съемка в кинозале сейчас предусматривает гражданско-правовую ответственность в рамках ст. 1301 Гражданского кодекса (ответственность за нарушение исключительного права на произведение), однако доказать проведение съемки, как правило, довольно сложно, пояснил РБК управляющий партнер юридической фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков.