OpenAI запустит свой браузер на основе ИИ
OpenAI близка к запуску веб-браузера на базе искусственного интеллекта, который бросит вызов Google Chrome, пишет Reuters, ссылаясь на три источника. По данным агентства, выпуск приложения планируется в ближайшие недели.
Интерфейс браузера от OpenAI разработан таким образом, чтобы часть пользовательских действий осуществлялась в чате, похожем на ChatGPT, без обращения к сторонним сайтам.
Chrome критически важен для бизнеса Google, а запуск конкурирующего браузера угрожает корпорации, отмечает Reuters. Как объясняет агентство, собственный браузер позволяет Google собирать больше информации о пользователях, чтобы точнее таргетировать рекламу. Кроме того, пользователи по умолчанию используют поисковую систему Google.
Браузер OpenAI создан на основе открытого кода Chromium, разработанного Google, сообщили два источника. Этот же код используют другие конкуренты корпорации, например Microsoft и Opera.
Минюст США добивается разделения Google и продажи браузера Chrome для устранения монополии. Компания в ответ настаивает, что это разрушит ее бизнес. OpenAI выражала заинтересованность в покупке Chrome, если разделение действительно произойдет.
Chrome — лидирующий браузер в мире, его доля — почти 64%, следует из данных SimilarWeb. На втором месте Safari с 22%, на третьем — Edge с 5%.
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