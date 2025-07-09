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Технологии и медиа ,  
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OpenAI запустит свой браузер на основе ИИ

Reuters: OpenAI запустит свой браузер на основе ИИ — конкурента Chrome
В браузере от OpenAI используют механику, схожую с чатом ChatGPT, чтобы пользователи не переходили на сторонние сайты. Запуск приложения грозит ударить по бизнесу Google, прогнозирует Reuters
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Фото: Регина Уразаева для РБК
Фото: Регина Уразаева для РБК

OpenAI близка к запуску веб-браузера на базе искусственного интеллекта, который бросит вызов Google Chrome, пишет Reuters, ссылаясь на три источника. По данным агентства, выпуск приложения планируется в ближайшие недели.

Интерфейс браузера от OpenAI разработан таким образом, чтобы часть пользовательских действий осуществлялась в чате, похожем на ChatGPT, без обращения к сторонним сайтам.

Chrome критически важен для бизнеса Google, а запуск конкурирующего браузера угрожает корпорации, отмечает Reuters. Как объясняет агентство, собственный браузер позволяет Google собирать больше информации о пользователях, чтобы точнее таргетировать рекламу. Кроме того, пользователи по умолчанию используют поисковую систему Google.

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Браузер OpenAI создан на основе открытого кода Chromium, разработанного Google, сообщили два источника. Этот же код используют другие конкуренты корпорации, например Microsoft и Opera.

Минюст США добивается разделения Google и продажи браузера Chrome для устранения монополии. Компания в ответ настаивает, что это разрушит ее бизнес. OpenAI выражала заинтересованность в покупке Chrome, если разделение действительно произойдет.

Chrome — лидирующий браузер в мире, его доля — почти 64%, следует из данных SimilarWeb. На втором месте Safari с 22%, на третьем — Edge с 5%.

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