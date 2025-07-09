Юру Борисова утвердили на роль в фильме про OpenAI

Юра Борисов сыграет в фильме про Сэма Альтмана, которого пытались уволить из OpenAI из-за потенциального прорыва в области создания сверхинтеллекта

Юра Борисов (Фото: Shane Anthony Sinclair / Getty Images)

Актер Юра Борисов официально утвержден на роль в фильме «Искусственный» (Artificial) об увольнении и возвращении основателя OpenAI Сэма Альтмана, пишет Variety.

Срежиссирует картину Лука Гуаданьино («Претенденты», «Назови меня своим именем»), проектом руководит Amazon MGM, которая описывает фильм как «комедийную драму, действие которой происходит в мире искусственного интеллекта».

Борисов рассматривался на роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера, сообщал The Hollywood Reporter. Роль самого Альтмана исполнит Эндрю Гарфилд. Над сценарием работает Саймон Рич (ранее он написал сценарий для мультфильма «Головоломка»). Съемки стартуют этим летом и будут проходить в Сан-Франциско и Италии.

В ноябре 2023 года совет директоров OpenAI отстранил Альтмана в связи с утратой доверия. Его обвинили в том, что «не был откровенен» в общении с советом директоров, что мешало последнему выполнять свои обязанности. Увольнение Альтмана вызвало скандал. В итоге через несколько дней тот вернулся в компанию в качестве генерального директора. Агентство Reuters сообщало, что незадолго до увольнения группа разработчиков выражала обеспокоенность в связи с возможным прорывом в области создания сверхинтеллекта.

Среди других предстоящих работ Борисова — роль в фильме «Поэт» студии A24 и русскоязычная адаптация «Анны Карениной» от Netflix под названием «Анна К.».

В экранизации романа Льва Толстого Борисов сыграет Левина. Исполнивший роль Стивы Облонского актер Гоша Куценко назвал игру Борисова лучшей за его карьеру. По словам Куценко, съемки сериала уже завершены: «Я знаю судьбу этой картины. Ее не отдали нам. Она лежит в полной боевой готовности там. И я верю, что, как только будет затишье, наступит долгожданный мир, эта картина прогремит. Она будет очень серьезно оценена».