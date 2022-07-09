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Лишний билетик: кто стоял за скандальным финалом Лиги чемпионов

Главным виновником скандала на финале Лиги чемпионов, когда зрители не могли попасть на трибуны и матч начался с 36-минутным опозданием, во Франции назвали сервис по перепродаже билетов Viagogo. РБК рассказывает об этой платформе
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

Полиция Парижа выявила 30–40 тыс. зрителей, пришедших 28 мая 2022 года на финальный матч Лиги чемпионов на стадионе «Стад де Франс» по поддельным билетам. Начальник полиции Дидье Лаллеман представил отчет о произошедшем во французское Министерство внутренних дел, а также подал в суд за массовое мошенничество.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен после экстренного совещания в Министерстве спорта по поводу произошедшего назвал инцидент случаем «промышленного мошенничества». Глава Fimalac Entertainment — организации, занимающейся популяризацией французской культуры, — обвинил в инциденте «англосаксонские» платформы по вторичному распространению билетов. Более конкретен был Оливье Дарбуа, президент Prodiss, Национального синдиката продюсеров, вещателей и организаторов фестивалей, мюзиклов и варьете: он назвал главным виновником международный сервис по перепродаже билетов Viagogo.

Что известно о платформе, претензии к которой предъявляют и в других странах, — в обзоре РБК.

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Фото:Global Look Press

Что такое Viagogo

Сервис был основан в 2006 году в Лондоне американским бизнесменом, выпускником Гарвардского колледжа и Стэнфордской высшей школы бизнеса Эриком Бейкером. Свою карьеру он начинал в McKinsey и Bain Capital, однако высоких должностей там не добился.

Для Бейкера Viagogo был не первым подобным проектом: в 2000 году он выступал соучредителем американского билетного брокера StubHub. Тот в 2007 году был продан торговой онлайн-площадке eBay, сумма сделки составила $310 млн. Однако сам Бейкер к тому моменту покинул компанию, чтобы развивать похожий бизнес, но уже на европейском рынке. Он-то и получил название Viagogo.

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Первоначально Viagogo функционировал как сервис объявлений, с помощью которого пользователи могли перепродавать приобретенные билеты на мероприятия, которые сами не могли посетить. На первых порах компания даже подписала партнерские соглашения с футбольными клубами «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако позже клубы расторгли эти документы на фоне нарастающей скандальной репутации Viagogo. На момент запуска создатели платформы оценивали вторичный рынок билетов в Европе в £4–5 млрд в год, из которых на Великобританию приходилось более £1 млрд.

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Фото:Global Look Press

К 2019 году сервис работал уже в 70 странах, в том числе в Австралии, Новой Зеландии и Израиле. Но наибольшей популярностью платформа пользовалась в странах Европы, особенно в Великобритании — не в последнюю очередь благодаря либеральному законодательству, почти не ограничивающему наценки при перепродаже билетов.

В том же году компания объявила о покупке StubHub за $4,05 млрд. В годовом отчете eBay отмечалось, что в 2018 году этот сервис продал билетов на сумму $4,75 млрд. При этом Viagogo на момент сделки считался меньшим игроком. Показатели самого Viagogo никогда не раскрывались. Американский Forbes лишь писал, что компания прибыльна, а ее валовая рентабельность в 2019 году могла составлять 25%.

Объективно оценить востребованность сервиса можно лишь по показателю посещаемости. Согласно подсчетам SimilarWeb, общее количество визитов на американскую версию сайта в мае 2022 года превысило 11,6 млн, на британскую — 5,2 млн, немецкую и испанскую — 1,4 млн и 1,3 млн соответственно. Для сравнения: российская «Яндекс.Афиша» за тот же период зафиксировала 5,6 млн визитов, Ticketland — чуть меньше 1 млн.

Обвинения в подделках и многократной комиссии

Обвинения, предъявленные парижской полицией в адрес Viagogo, далеко не первые. Компанию неоднократно обвиняли в многократном завышении стоимости билетов и распространении подделок. В 2020 году Верховный суд Австралии оштрафовал Viagogo на $7 млн. Причиной стала распространяемая на баннерах Google реклама сервиса с использованием фраз «официальный распространитель» и «осталось всего несколько билетов», что, по мнению австралийского регулятора, вводило потребителей в заблуждение.

В 2018 году суд Гамбурга запретил Viagogo продавать билеты на стадионный тур Rammstein. Этого добивались адвокаты самой группы, недовольной желанием перекупщиков заработать на ее концертах. В результате действительными для прохода на стадион были только персонифицированные билеты, купленные зрителями через официальные сервисы FanSALE Eventim и München Ticket.

Перекупщикам билетов оказалось нечего продавать
Технологии и медиа
Фото:Алексей Филиппов / ТАСС

В 2016 году в суд на Viagogo из-за незаконной продажи билетов на Евро-2016 подал УЕФА. Сотрудники платформы забронировали номер в отеле Le Provençal французского Бордо и перепродавали билеты на матч между Италией и Германией. Реализации тогда подлежали билеты, приобретенные зрителями, которые не могли посетить матч. Многие из них потом в соцсетях сообщали, что так и не получили деньги от Viagogo.

Расследования о мошенничестве против сервиса проводились также в Испании, Италии, Швейцарии и других странах.

В июне этого года претензии к Viagogo возникли уже у итальянских властей. Местный регулятор оштрафовал платформу на €23,5 млн за завышенные — в шесть-семь раз — цены билетов на концерты групп Måneskin и Pearl Jam, а также певицы Dua Lipa. По действующему в Италии законодательству перепродажа билетов с любой наценкой нелегальна. При этом представитель Viagogo заявил, что итальянские правила противоречат европейским, поэтому руководство платформы будет обжаловать это решение.

Работает ли Viagogo в России

Официально Viagogo в России не представлен: у компании нет ни российского юрлица, ни местного представительства. Тем не менее сервис имеет русскоязычную версию сайта и позволяет пользователю определить свою локацию как «Россия». Однако большая часть предлагаемых билетов касается в основном европейских и американских концертов. В базе Viagogo всего несколько площадок в Москве и Санкт-Петербурге, а также планировавшийся на лето 2022 года, но перенесенный на 2023-й фестиваль Park Live.

Официально заходить на российский рынок Viagogo планировал перед пандемией, утверждает организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. Однако на фоне массовой отмены концертов по всему миру руководство сервиса отказалось от этих планов. «Пока Viagogo не получил распространения у российских билетных брокеров. Некоторые частные лица перепродают с его помощью билеты, но это единичные случаи», — уточняет Бабич.

Из-за принятых в 2019 году поправок в закон «Основы законодательства РФ о культуре», согласно которым при перепродаже билетов запрещается устанавливать наценку больше 10%, деятельность Viagogo была бы незаконна. Данная норма, как объяснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, не предусматривает исключений даже для мероприятий, проводимых за пределами России. «Другое дело, что платформа Viagogo зарегистрирована в США, реализация билетов формально происходит в интернете, а сайт платформы зарегистрирован за пределами России в доменной зоне com. С этой точки зрения весьма сомнительны перспективы привлечения Viagogo к какой-либо ответственности на территории России», — отметил Учитель.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
перекупщики билетов билеты на концерты концерты массовые мероприятия
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