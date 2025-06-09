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Технологии и медиа ,  
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Минцифры исключило регистрацию в национальном мессенджере по паспорту

Пользователи смогут регистрироваться в национальном мессенджере по номеру телефона, авторизация через «Госуслуги» потребуется только для дополнительных функций, сообщил Шадаев. Использовать поддельные номера будет нельзя
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Минцифры не рассматривает вариант регистрации в национальном мессенджере по паспорту, заявил глава министерства Максут Шадаев на заседании Госдумы 9 июня.

По его словам, пользователи будут регистрироваться через номер телефона. Авторизация через госуслуги потребуется, если пользователю нужно задействовать дополнительный функционал.

«Я слышал версию о том, что этот мессенджер предполагает полную идентификацию всех пользователей, это не так. Необходимость регистрации в ЕСИА [Единой системе идентификации и аутентификации] нужна только для допфункционала. При этом будет полностью исключена возможность использования подменных номеров, а по номеру телефона при необходимости мы сможем понять, кто является его реальным владельцем», — пояснил министр.

Минцифры сообщило о подготовке сервисов для нового нацмессенджера
Технологии и медиа
Фото:Олег Елков / Shutterstock

В конце мая группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым предложила создать национальную платформу-мессенджер. С его помощью россияне смогут получать госуслуги, удостоверять личность, пользоваться образовательными чатами и сервисами, а также использовать усиленную цифровую подпись для подписания договоров при совершении сделок.

По словам главы комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, сервис позволит отказаться от использования бумажных документов — удостоверять личность можно будет с помощью цифрового ID, аналогично виртуальным дисконтным картам. На первом этапе цифровой ID позволит идентифицировать пользователя при заселении в гостиницы или предъявлять его при покупках для подтверждения возраста. В будущем, по словам Боярского, это коснется и других документов, например диплома об образовании, водительского удостоверения и полиса медицинского страхования.

Также законопроект создает правовую возможность для государственных и муниципальных органов использовать национальный сервис при взаимодействии с гражданами. Пользователи платформы будут обязаны получать коды подтверждения для «аутентификации или совершения значимого действия». Банки, маркетплейсы, классифайды и социальные сети должны будут обеспечить интеграцию с этой системой. Боярский добавил: «WhatsApp и Telegram могут продолжать функционировать и доживать свой век, но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов. Больше они не смогут их игнорировать, пользуясь тем, что им нет замены».

Согласно данным Mediascope за апрель 2025 года, WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена) занимает первое место в рейтинге самых посещаемых ресурсов с месячной аудиторией 97,4 млн человек, а Telegram — третье с 90,5 млн пользователей в месяц.

Госорганы и банки не смогут писать клиентам через иностранные мессенджеры
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Разработчик национальной платформы будет назначен по решению правительства из числа российских компаний. Среди критериев для выбора разработчика: он должен иметь «многофункциональный сервис обмена информацией» с аудиторией более 0,5 млн пользователей в сутки, а его программы должны распространяться путем предустановки на смартфоны, планшеты и телевизоры. Согласно утвержденному правительством перечню программ для предустановки, под эти критерии подпадают «Яндекс» и VK. Поправки предполагают нововведение в закон «О защите прав потребителей» — в него добавят обязательный для предустановки «многофункциональный сервис обмена информацией». В платформу также можно будет внедрить инструменты для школ, например электронные журналы и дневники, формы для заполнения заявлений и объяснительных.

В марте «Ведомости» писали, что VK запустит бета-версию цифровой платформы Max с мессенджером, приложениями и платежной системой. В дальнейшем в Max должны появиться государственные и другие сервисы. Эксперты тогда оценивали стоимость разработки подобного сервиса в 1–2 млрд руб. 29 мая Шадаев заявил, что регулятор обсуждал возможность интеграции «Госуслуг» с Telegram, но теперь рассматривает мессенджер Max для этих задач.

В начале июня Шадаев на совещании с членами правительства доложил президенту России Владимиру Путину о том, что сегодня россияне в основном пользуются зарубежными мессенджерами — ежедневно в них заходят более 90 млн человек, при этом в России разрабатывается национальный мессенджер. «В настоящее время мы ведем техническую проработку этих сервисов. Подготовлен законопроект, который позволит создать необходимую правовую базу для их поэтапного запуска. С этой точки зрения у нас готовность есть», — говорил Шадаев.

Недавно VK вывела на рынок российский мессенджер, который по базовой функциональности сопоставим с зарубежными конкурентами, рассказывал министр. Это приложение, по его словам, «построено на новой архитектуре, в него встроена технология машинного обучения».

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Теги
Екатерина Шокурова
Максут Шадаев мессенджер Минцифры номер телефона Госуслуги регистрация авторизация
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