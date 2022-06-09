Власти рассмотрят выдачу «Ростелекому» GSM-частот без конкурса и аукциона

Власти могут выделить «Ростелекому» новые частоты для оказания услуг в стандарте GSM. Они нужны оператору для организации связи в небольших населенных пунктах, но конкуренты настаивают, что ресурс необходимо разыгрывать на торгах

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На заседании, запланированном на конец июня, Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, который занимается распределением этого ресурса в России) может выделить «Ростелекому» полосы частот 880–890 МГц и 925–935 МГц для развития сотовой связи в стандарте GSM в Астраханской области и Республике Башкортостан. Это следует из материалов к заседанию (есть у РБК, их подлинность подтвердили несколько участников рынка). Предполагается, что компания получит частоты сроком на десять лет. Основания в материалах не приводятся. До сих пор считалось, что в России нет свободных частот в диапазоне 900 МГц, а если такой ресурс находили, его выставляли на торги.

Представитель «Ростелекома» сообщил РБК, что компания просит выделить частоты GSM-900/1800 для реализации проекта устранения «цифрового неравенства». «Речь [идет] про установку базовых станций в деревнях и селах с населением от 100 до 500 человек, стартовавшую в прошлом году, то есть для решения социально значимой задачи. Эти частоты оптимальны для организации голосовой связи, но они есть у нас не во всех регионах», — указал он. Будет ли «Ростелеком» оказывать услуги с использованием запрашиваемых частот только в малых населенных пунктах или по всей территории региона и намерена ли компания в дальнейшем просить частоты для GSM в других регионах, ее представитель не уточнил.

Представитель Минцифры лишь сообщил, что «окончательная повестка [ГКРЧ] не сформирована, а итоговые решения [комиссии] будут определены на заседании».

Реализуемый «Ростелекомом» проект устранения «цифрового неравенства» до 2020 года предполагал установку таксофонов по всей стране, а также точек доступа Wi-Fi в населенных пунктах, в которых 250–500 жителей. Затем в проекте появились новые требования — обеспечить мобильной связью все населенные пункты со 100–500 жителями, если в них до сих пор не было этого вида связи, а также организовать точки доступа Wi-Fi в населенных пунктах со 100–250 жителями. Изначально предполагалось, что услуги мобильной связи компания будет оказывать с использованием выделенных ей частот 2,3–2,4 ГГц, а также ресурса 1800 МГц, который есть у «Т2 РТК Холдинга» («дочка» «Ростелекома», работает под брендом Tele2).

По словам источника РБК в одном из крупных операторов, полосы частот, на которые «Ростелеком» подал заявку, ранее были выделены «МегаФону» для оказания услуг GSM в Астраханской области и Башкирии и частично — другим игрокам. Этот собеседник указал, что такой ресурс должен выделяться только через торги и что формально Роскомнадзор должен отказать «Ростелекому», поскольку заявка подана на полосу, которая уже выделена «МегаФону» на территории этих субъектов. Однако представитель «МегаФона» заявил, что у компании «достаточный частотный ресурс в этих регионах» и «он позволяет продолжить предоставлять услуги самого высокого качества». В то же время он настаивает, что «выделение новых частот может происходить только за счет их высвобождения от действующих пользователей и что этот процесс должен проходить через процедуру торгов». Он отметил, что сама компания готова была бы рассмотреть необходимость участия в таких торгах.

Какие еще вопросы рассмотрит ГКРЧ

Читайте на РБК Pro Pro Почему покупка акций Peloton и Netflix рискованна Почему покупка акций Peloton и Netflix рискованна Статьи Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться Статьи Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Как вернуть долг в период моратория на банкротство Как вернуть долг в период моратория на банкротство Инструкции Pro США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать Статьи Pro Планка 300 тыс. руб.: сколько платят ИТ-разработчикам и сколько они хотят Планка 300 тыс. руб.: сколько платят ИТ-разработчикам и сколько они хотят Исследования

На ближайшем заседании ГКРЧ также планирует отказать в продлении на один год разрешения на использование частот в диапазоне 3,5 ГГц компаниям «Фрештел-Москва» («дочка» «Ростелекома»), «Сети связи 2020» («дочка» «ВымпелКома», работающего под брендом «Билайн»), а также «Неоспринт» и «Неоспринт-СПб» («дочки» «МегаФона»). Изначально эти частоты были выделены нескольким компаниям для развития фиксированного беспроводного доступа в интернет до марта 2021 года. Но в прошлом году компании попросили продлить разрешения, ссылаясь на то, что оказывают с их использованием коммерческие услуги и что отказ в продлении должен предполагать компенсацию ущерба. Эксперты также говорили, что операторы стремятся сохранить за собой частоты 3,5 ГГц, поскольку эта полоса является частью диапазона 3,4–3,8 ГГц, который наиболее оптимально подходит для развития мобильной связи пятого поколения (5G). «Большая четверка» операторов несколько лет просит у властей начать освобождение этого диапазона, но против выступают использующие его силовые структуры и «Роскосмос». В итоге в России для развития 5G утвердили диапазоны 4800–4990 МГц и 24,25–24,65 ГГц.

В середине прошлого года ГКРЧ продлила компаниям разрешение на частоты 3,5 ГГц до 1 июля 2022 года. В решении говорилось, что использование в России указанного диапазона средствами фиксированного беспроводного доступа после этой даты «не допускается».

По словам представителя «МегаФона», для их «дочек» отказ в продлении разрешения на частоты 3,5 ГГц «представляет существенную проблему». «Для перевода абонентов в другие полосы необходимо новое оборудование, а возможности его приобретения на сегодня сильно ограничены. Кроме того, закрытие этих операторов приведет к серьезным убыткам на фоне сложной экономической ситуации», — сказал он. Представитель «МегаФона» также отметил, что за 20 лет эксплуатации этих сетей не было жалоб на помехи от других пользователей спектра, что, по его мнению, делает прекращение действия разрешения на частоты нецелесообразным. Представитель «Ростелекома» сказал, что они ожидают решения ГКРЧ, после чего будут вырабатывать дальнейшие шаги. «Задача компании — защитить интересы пользователей», — указал он. Год назад в интервью РБК президент «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказывал, что компания использует эти частоты для подключения юрлиц в удаленных районах и что у нее тысячи таких абонентов. «Мы считаем, что отключать абонентов, не имея на то каких-то веских обстоятельств, абсолютно неправильно. Никаких аргументов для этого нет, сейчас работа в этом диапазоне никому не мешает — ни силовикам, ни «Роскосмосу», — говорил он.

Представители МТС и «ВымпелКома» отказались от комментариев.