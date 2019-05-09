WhatsApp создаст центр развития мобильных платежей

Лондон может стать центром разработки платежной системы WhatsApp. Британские программисты займутся созданием инструментов безопасности и функционалом электронных переводов

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Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp создаст сервисный центр в Лондоне, пишет The Financial Times. Основная задача центра — разработка функционала мобильных платежей.

О планах Facebook запустить мобильную платежную систему еще в декабре 2018 года писал Bloomberg. По данным агентства, которые в мае 2019 подтвердила The Wall Street Journal, платежным средством будет криптовалюта, привязанная к курсу доллара — стейблкоин.

Хотя штаб-квартира Facebook и находится в США, развитием платежной системы займется подразделение в Великобритании. Это связано с тем, что WhatsApp намного более популярен в Соединенном Королевстве. Для работы в центре будут привлечены специалисты из различных стран, где мессенджер также завоевал популярность. Среди стран, где чаще всего используют WhatsApp — Индия, Бразилия, Индонезия и Мексика

Для создания центра WhatsApp увеличит численность персонала на четверть, наняв дополнительно около 100 инженеров-программистов. Большая часть из них будет нанята в Лондоне, часть — в Дублине. В пресс-службе мессенджера сообщили, что для создания центра в Лондон еще в конце прошлого года были отправлены инженеры из команды основателей WhatsApp.

Центр в Лондоне, помимо непосредственной работы над платежным функционалом, займется также вопросами обеспечения безопасности и отслеживания нежелательного контента в массовых рассылках, в том числе фейковой информации и детской порнографии. С этой целью WhatsApp изучает возможности машинного обучения, которое поможет выявлять закономерности в распространении подобных данных и отслеживать их.