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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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WhatsApp создаст центр развития мобильных платежей
Лондон может стать центром разработки платежной системы WhatsApp. Британские программисты займутся созданием инструментов безопасности и функционалом электронных переводов
Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp создаст сервисный центр в Лондоне, пишет The Financial Times. Основная задача центра — разработка функционала мобильных платежей.

О планах Facebook запустить мобильную платежную систему еще в декабре 2018 года писал Bloomberg. По данным агентства, которые в мае 2019 подтвердила The Wall Street Journal, платежным средством будет криптовалюта, привязанная к курсу доллара — стейблкоин.

Хотя штаб-квартира Facebook и находится в США, развитием платежной системы займется подразделение в Великобритании. Это связано с тем, что WhatsApp намного более популярен в Соединенном Королевстве. Для работы в центре будут привлечены специалисты из различных стран, где мессенджер также завоевал популярность. Среди стран, где чаще всего используют WhatsApp — Индия, Бразилия, Индонезия и Мексика

Для создания центра WhatsApp увеличит численность персонала на четверть, наняв дополнительно около 100 инженеров-программистов. Большая часть из них будет нанята в Лондоне, часть — в Дублине. В пресс-службе мессенджера сообщили, что для создания центра в Лондон еще в конце прошлого года были отправлены инженеры из команды основателей WhatsApp.

Центр в Лондоне, помимо непосредственной работы над платежным функционалом, займется также вопросами обеспечения безопасности и отслеживания нежелательного контента в массовых рассылках, в том числе фейковой информации и детской порнографии. С этой целью WhatsApp изучает возможности машинного обучения, которое поможет выявлять закономерности в распространении подобных данных и отслеживать их.

В январе 2019 года сервис мобильных денежных переводов WhatsApp был запущен в Индии. В этой стране принадлежащий Facebook мессенджер используют более 200 млн человек.

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WSJ узнала об идее Facebook платить пользователям за просмотр рекламы

В начале мая WSJ выяснила, что Facebook изучает возможность использования собственной криптовалюты для стимулирвоания активности пользователей. Так, одна из идей предполагает, что пользователи соцсети смогут получать выплаты за просмотр рекламы и взаимодействие с контентом (лайки, комментарии). Facebook также обсуждает с электронными торговыми площадкамивнедрение собственной криптовалюты для оплаты покупок.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: WhatsApp, Facebook, электронные платежи, Лондон
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