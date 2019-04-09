Власти Китая предложили запретить майнинг криптовалют

Этот вид деятельности содержится в проекте нового регламента отраслей, которые государство хочет поддерживать либо запрещать. Операции ICO страна объявила вне закона еще в 2017 году

Фото: Tomohiro Ohsumi / Bloomberg

Государственный комитет по развитию и реформам Китая (бывший Госплан) рассматривает возможность запрета майнинга криптовалют в стране. Ведомство опубликовало черновик обновленного списка отраслей, которые государство хочет поддержать, ограничить или запретить.

Среди 450 направлений деятельности, которые не соответствуют законодательству, не являются безопасными либо угрожают окружающей среде, комитет указал и майнинг криптовалют.

Как отмечает правительственная газета Securities Times, в документе относительно майнинга не предусмотрен переходный период: это значит, что деятельность будет запрещена, как только документ вступит в силу, пишет агентство. Общественное обсуждение проекта продлится до 7 мая.

Китайские власти на протяжении последних лет усиливают регулирование отрасли криптовалют. Так, в сентябре 2017 года Народный банк (ЦБ Китая) признал незаконными операции по первичному размещению токенов (ICO) и постановил немедленно их прекратить. Нарушителей Народный банк Китая пригрозил штрафовать. Также в стране стали закрывать криптовалютные биржи.