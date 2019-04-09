Microsoft сделала быстрое извлечение флешек настройкой по умолчанию

Раньше по умолчанию пользователей просили воспользоваться функцией безопасного извлечения устройства. Это позволяло избежать потери данных

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Операционная система Windows 10 начиная с обновления 1809 по умолчанию позволяет пользователям извлечь из устройств USB- или Thunderbolt-накопитель без использования функции безопасного извлечения, следует из сообщения в разделе техподдержки Microsoft.

Windows работает с USB-накопителями в двух режимах:

При более высокой производительности операционная система кеширует операции записи для внешнего устройства. Безопасное извлечение используется для того, чтобы система отключила устройства только после того, как все такие операции завершены, — это защищает целостность данных.

При быстром извлечении устройство готово к извлечению в любой момент, однако операции в таком режиме не кешируются. Как предупреждает Microsoft, «это может привести к снижению производительности системы».

В случае с режимом высокой производительности компания рекомендует пользоваться опцией безопасного извлечения — в противном случае есть риск потери данных.

Обновление 1809 было выпущено еще осенью 2018 года, однако страница с описанием изменений появилась на странице поддержки только в начале апреля.

У пользователей сохраняется возможность поменять настройку по умолчанию через стандартную программу для управления дисками и накопителями, но это придется делать отдельно для каждого устройства.