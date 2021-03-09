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Facebook ответил на требование Роскомнадзора разблокировать статью РБК

В Facebook заявили, что не удаляли статьи российских СМИ о задержании в Воронеже сторонников украинских радикалов, написанные по релизу ФСБ. Но при попытке открыть публикацию РБК появляется сообщение, что она больше не доступна
Фото: Soeren Stache / DPA / ТАСС
Фото: Soeren Stache / DPA / ТАСС

Администрация социальной сети Facebook не удаляла сообщения с официальных страниц российских СМИ, восстановления доступа к которым ранее потребовал Роскомнадзор. Об этом РБК сообщили в компании.

«Мы не удаляли ни один из упомянутых типов контента с нашей платформы», — сказал РБК представитель Facebook.

6 марта Facebook уведомил РБК, что заблокировал одну из публикаций, посвященную новости об операции ФСБ в Воронеже. При попытке открыть ее сейчас появляется сообщение: «На сайте rbc.ru опубликована информация, оцененная как ложная. <...>. Эта публикация Facebook больше не доступна. Возможно, она была удалена или были изменены настройки ее конфиденциальности».

Помимо материала РБК Facebook заблокировал статьи нескольких российских СМИ, в том числе «Коммерсанта» и ТАСС, в которых со ссылкой на сообщение ФСБ рассказывалось о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ. Публикация РБК основывалась на сообщении Центра общественных связей ФСБ от 18 февраля.

Facebook заблокировал основанную на релизе ФСБ статью РБК
Общество
Фото:Thibault Camus / AP

Администрация Facebook ограничила доступ на основе выводов экспертов украинского сайта StopFake, с которым сотрудничает соцсеть. Эксперты утверждали, что все задержанные в Воронеже были российскими гражданами и не имеют отношения к Украине.

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В сообщении StopFake говорилось, что «многие российские средства массовой информации» сообщили о «якобы выявленной» в Воронеже группировке последователей украинской неонацистской организации МКУ и утверждали, что в группу входили трое местных жителей: Роман Гребенщиков, Илья Шмелев и Александр Симонов. В частности, эти имена называл «Коммерсантъ». Издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что радикальную группу в 2018 году создал житель Украины Егор Краснов, а в Воронеже ячейка МКУ появилась в начале 2020 года.

В релизах ФСБ и СК и материале РБК имена задержанных не назывались. В сообщении ФСБ говорилось, что в Воронеже была пресечена деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ, причастных к пропаганде идеологии нацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений. В СК заявляли, что в воронежскую группировку входили три человека в возрасте 18,19 и 39 лет, а также иные неустановленные лица.

Роскомнадзор заявил, что действия Facebook «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры». Ведомство потребовало от руководства соцсети разблокировать статьи российских СМИ, пригрозив в противном случае штрафом до 1 млн руб.

Авторы
Владислав Скобелев, Виктория Полякова
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