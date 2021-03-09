Facebook ответил на требование Роскомнадзора разблокировать статью РБК

В Facebook заявили, что не удаляли статьи российских СМИ о задержании в Воронеже сторонников украинских радикалов, написанные по релизу ФСБ. Но при попытке открыть публикацию РБК появляется сообщение, что она больше не доступна

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Администрация социальной сети Facebook не удаляла сообщения с официальных страниц российских СМИ, восстановления доступа к которым ранее потребовал Роскомнадзор. Об этом РБК сообщили в компании.

«Мы не удаляли ни один из упомянутых типов контента с нашей платформы», — сказал РБК представитель Facebook.

6 марта Facebook уведомил РБК, что заблокировал одну из публикаций, посвященную новости об операции ФСБ в Воронеже. При попытке открыть ее сейчас появляется сообщение: «На сайте rbc.ru опубликована информация, оцененная как ложная. <...>. Эта публикация Facebook больше не доступна. Возможно, она была удалена или были изменены настройки ее конфиденциальности».

Помимо материала РБК Facebook заблокировал статьи нескольких российских СМИ, в том числе «Коммерсанта» и ТАСС, в которых со ссылкой на сообщение ФСБ рассказывалось о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ. Публикация РБК основывалась на сообщении Центра общественных связей ФСБ от 18 февраля.