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Технологии и медиа ,  
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Эксперты назвали самый популярный способ мошенничества в интернете

Большая часть мошенников в интернете выступает в роли продавцов или покупателей на известных маркетплейсах. В эту же категорию попадают случаи перенаправления пользователей на поддельные сайты известных площадок
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Разразившаяся в 2020 году пандемия коронавируса привела к взрывному росту оборотов онлайн-торговли, которые в России выросли на 44% и достигли 2,5 трлн руб. Однако в это же время активизировались и мошенники в киберпространстве: за год им удалось выманить у россиян 150 млрд руб. К таким выводам пришли эксперты Avito, «Тинькофф» и «Лаборатории Касперского», говорится в поступившем в РБК сообщении Avito.

По мнению аналитиков «Тинькофф», 60% успешных мошеннических атак происходило в интернете по сценарию покупки или продажи товаров как на сайтах реальных маркетплейсов, так и на сайтах-подделках. В 2019 году доля таких преступлений составляла менее 25%.

При этом доля случаев, когда под видом продавца выступали мошенники, составила 36% от всего количества атак — именно этот прием стал самым популярным сценарием обмана в интернете в 2020 году. Обратные случаи, когда мошенники выступали в роли покупателей, составили 11%. Еще в 13% случаев мошенники направляли потенциальных жертв на фальшивые сайты магазинов.

Еще один популярный вид онлайн-мошенничества — фишинг, или создание копий известных ресурсов и платежных форм. В 2020 году в «Лаборатории Касперского» обнаружили более 7400 ресурсов, которые «притворялись» посещаемыми сайтами с досками объявлений. «Мошенники распространяют среди интернет-пользователей ссылки, адреса которых, на первый взгляд, трудно отличить от названий реальных интернет-ресурсов. В некоторых даже название платформы указано правильно, но к нему добавлено слово, которого в оригинале не должно быть, например avito.payments.ru вместо avito.ru», — рассказали эксперты.

В Сбербанке назвали Avito одной из «центральных» площадок кибермошенников
Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Другой распространенный вид мошенничества— это скам, когда мошенники предлагают пользователям пройти опрос или поучаствовать в акции за вознаграждение. Однако для участия требуется оплатить небольшую комиссию, обычно около 300 руб. Естественно, никаких выплат жертвы обмана не получают, а комиссия достается мошенникам.

Эксперты «Тинькофф» считают, что на сайтах объявлений, где мошенники выступают как в роли покупателей, так и продавцов, покупателей обманывают на большую сумму, чем продавцов. Средняя сумма, которую в 2020 году терял покупатель, составляла 10 тыс. руб., в то время как продавцы, будучи обманутыми, теряли в среднем 6 тыс. руб. На фальшивых сайтах магазинов, которые мошенники подделывают, чтобы получать данные банковских карт, клиенты российских банков теряли в среднем 5 тыс. руб.

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В случае с мошенничеством в интернете чаще жертвами обмана становятся именно образованные люди 18–42 лет, с двумя дипломами и даже с ученой степенью. На уловки лже-продавцов чаще попадаются женщины, а покупателям-мошенникам чаще удается обмануть мужчин.

В августе 2020 года Генпрокуратура заявила, что за время действия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, в России резко выросло число зарегистрированных случаев мошенничества. При этом рост произошел исключительно за счет телефонного и интернет-мошенничества — за шесть месяцев 2020 года число таких случаев выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 года. В ведомстве отметили, что за время самоизоляции и других карантинных мер число краж упало на 9%.

Глава Сбербанка Герман Греф в июне 2020 года рассказал, что однажды стал жертвой кибермошенников и потерял $2 тыс. после заграничной поездки. «Я уже работал в Сбербанке и был в поездке в Африке или Латинской Америке, точно не помню. Расплатился карточкой, и ее дискредитировали», — сказал Греф. Он добавил, что после возвращения в Москву ему начали поступать сообщения о транзакциях, с карточки стали снимать по $500 за раз. «Мы еще не создали системы блокировки, основанные на искусственном интеллекте. У меня успели снять $2000, пока дозвонился в банк и заблокировал карту», — пояснил Греф.

Автор
Владислав Гордеев
мошенничество сеть онлайн-покупка
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