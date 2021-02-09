Эксперты назвали самый популярный способ мошенничества в интернете

Большая часть мошенников в интернете выступает в роли продавцов или покупателей на известных маркетплейсах. В эту же категорию попадают случаи перенаправления пользователей на поддельные сайты известных площадок

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Разразившаяся в 2020 году пандемия коронавируса привела к взрывному росту оборотов онлайн-торговли, которые в России выросли на 44% и достигли 2,5 трлн руб. Однако в это же время активизировались и мошенники в киберпространстве: за год им удалось выманить у россиян 150 млрд руб. К таким выводам пришли эксперты Avito, «Тинькофф» и «Лаборатории Касперского», говорится в поступившем в РБК сообщении Avito.

По мнению аналитиков «Тинькофф», 60% успешных мошеннических атак происходило в интернете по сценарию покупки или продажи товаров как на сайтах реальных маркетплейсов, так и на сайтах-подделках. В 2019 году доля таких преступлений составляла менее 25%.

При этом доля случаев, когда под видом продавца выступали мошенники, составила 36% от всего количества атак — именно этот прием стал самым популярным сценарием обмана в интернете в 2020 году. Обратные случаи, когда мошенники выступали в роли покупателей, составили 11%. Еще в 13% случаев мошенники направляли потенциальных жертв на фальшивые сайты магазинов.

Еще один популярный вид онлайн-мошенничества — фишинг, или создание копий известных ресурсов и платежных форм. В 2020 году в «Лаборатории Касперского» обнаружили более 7400 ресурсов, которые «притворялись» посещаемыми сайтами с досками объявлений. «Мошенники распространяют среди интернет-пользователей ссылки, адреса которых, на первый взгляд, трудно отличить от названий реальных интернет-ресурсов. В некоторых даже название платформы указано правильно, но к нему добавлено слово, которого в оригинале не должно быть, например avito.payments.ru вместо avito.ru», — рассказали эксперты.