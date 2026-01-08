NASA допустило досрочное завершение миссии Crew-11 на МКС
NASA рассматривает возможность досрочного завершения миссии на борту Международной космической станции (МКС), после того как у одного из астронавтов возникли проблемы со здоровьем, сообщил его представитель. Из-за этого был отменен запланированный выход в открытый космос.
Речь идет о возможном возвращении корабля SpaceX Crew-11 — он был запущен в августе прошлого года. Миссия, как правило, длится шесть месяцев. В состав экипажа входили четыре человека, включая космонавта «Роскосмоса» Олега Платонова и японца Кимия Юи. Следующий полет к МКС — миссия SpaceX Crew-12 — запланирован не ранее 15 февраля 2026 года.
«Безопасное выполнение наших миссий — наивысший приоритет, и мы активно оцениваем все варианты, включая возможность досрочного завершения миссии», — сообщило агентство (цитата по Reuters).
Имя астронавта, у которого обнаружено недомогание, не уточняется. При этом агентство подчеркивает, что сейчас его состояние остается стабильным.
