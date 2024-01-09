Экологическое издание «Кедр» объявило о закрытии после угроз

«Кедр.медиа» было создано в 2022 году, а в ноябре 2023-го Минюст признал его иностранным агентом. По словам главреда, герои публикаций начали получать «угрозы иноагентством» за сотрудничество с изданием

Пишущее об окружающей среде издание «Кедр.медиа», которое в ноябре 2023 года было признано иностранным агентом, объявило о закрытии, сообщение о прекращении работы появилось на сайте проекта.

Главный редактор Иван Жилин сообщил «Медиазоне» (издание также признано иноагентом), что людям, которые давали «Кедру» комментарии, «стали поступать угрозы иноагентством», что и стало причиной закрытия. «Мы не можем подставлять спикеров», — подчеркнул он.

По словам Жилина, часть команды создала новое экологическое медиа Smola, материалы там начали выходить еще в 2023 году.

«Кедр.медиа» было создано в 2022 году, после начала военных действий на Украине, оно писало об экологии, о тех, кто борется за благополучие окружающей среды, об ученых и экоактивистах. Там работали журналисты «Новой газеты» (выпуск печатной версии издания был приостановлен в марте 2022 года; в феврале 2023-го Мосгорсуд по иску Роскомнадзора лишил газету лицензии) и ряда других СМИ.

Минюст, обосновывая решение признать «Кедр.медиа» иностранным агентом, заявил, что издание распространяло материалы других иноагентов, недостоверную информацию о решениях органов власти России, в том числе «в сфере экологии и природоохранной деятельности».