Минюст признал иноагентами «Грозу» и «Кедр.медиа»

«Кедр.медиа» — издание об экологии, «Гроза» — о высшем образовании. Также в список попали журналист Сергей Шелин (Колдобский) и псковский политик Алексей Малов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов издания «Кедр.медиа» и «Гроза», а также Алексея Малова и Сергея Колдобского.

«Кедр.медиа» пишет об окружающей среде, на сайте проекта сказано, что с ним сотрудничают журналисты «Новой газеты», «Таких дел» и других СМИ. В обосновании Минюста сказано, что «Кедр.медиа» распространял материалы иноагентов, недостоверную информацию о решениях органов власти России, в том числе «в сфере экологии и природоохранной деятельности».

«Гроза» — это журнал для студентов, пишет о высшем образовании и молодежной политике, у него есть региональные издания в Казани, Новосибирске и Екатеринбурге. В обосновании Минюста сказано, что «Гроза» формировала негативный образ России, распространяла материалы иноагентов, недостоверную информацию о решениях органов власти России, в том числе в сфере образования, и пропагандировала «образовательную иностранную организацию, признанную нежелательной на территории» страны (какую, не уточняется).

Сергей Колдобский (в качестве псевдонима использует фамилию Шелин) — журналист и политический обозреватель, работал в «Росбалте» (информагентство было включено в реестр иноагентов в 2021-м, в этом году исключено), других московских и петербургских изданиях. В обосновании Минюста сказано, что Шелин формировал негативный образ России, распространял материалы иногагентов, а также сотрудничал со СМИ-иноагентом.

Алексей Малов — псковский оппозиционный политик. Как пишет «Псковская лента новостей», он в прошлом был депутатом Гдовского районного собрания от КПРФ, но его лишили мандата из-за двойного гражданства. По данным Минюста, живет за рубежом. Ведомство в обосновании утверждает, что Малов распространял материалы иноагентов и недостоверную информацию о решениях органов власти России.

«Как отношусь? Как к неизбежному. Чувства взаимны. Начальство меня не любит, и я его тоже не люблю. Буду ли оспаривать, подумаю», — сказал РБК Сергей Колдобский.

РБК обратился за комментарием к Александру Малову, направил запрос в «Кедр.Медиа» и обратился за комментарием в проект «Гроза».