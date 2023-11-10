 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минюст признал иноагентами «Грозу» и «Кедр.медиа»

«Кедр.медиа» — издание об экологии, «Гроза» — о высшем образовании. Также в список попали журналист Сергей Шелин (Колдобский) и псковский политик Алексей Малов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов издания «Кедр.медиа» и «Гроза», а также Алексея Малова и Сергея Колдобского.

«Кедр.медиа» пишет об окружающей среде, на сайте проекта сказано, что с ним сотрудничают журналисты «Новой газеты», «Таких дел» и других СМИ. В обосновании Минюста сказано, что «Кедр.медиа» распространял материалы иноагентов, недостоверную информацию о решениях органов власти России, в том числе «в сфере экологии и природоохранной деятельности».

«Гроза» — это журнал для студентов, пишет о высшем образовании и молодежной политике, у него есть региональные издания в Казани, Новосибирске и Екатеринбурге. В обосновании Минюста сказано, что «Гроза» формировала негативный образ России, распространяла материалы иноагентов, недостоверную информацию о решениях органов власти России, в том числе в сфере образования, и пропагандировала «образовательную иностранную организацию, признанную нежелательной на территории» страны (какую, не уточняется).

Сергей Колдобский (в качестве псевдонима использует фамилию Шелин) — журналист и политический обозреватель, работал в «Росбалте» (информагентство было включено в реестр иноагентов в 2021-м, в этом году исключено), других московских и петербургских изданиях. В обосновании Минюста сказано, что Шелин формировал негативный образ России, распространял материалы иногагентов, а также сотрудничал со СМИ-иноагентом.

Алексей Малов — псковский оппозиционный политик. Как пишет «Псковская лента новостей», он в прошлом был депутатом Гдовского районного собрания от КПРФ, но его лишили мандата из-за двойного гражданства. По данным Минюста, живет за рубежом. Ведомство в обосновании утверждает, что Малов распространял материалы иноагентов и недостоверную информацию о решениях органов власти России.

«Как отношусь? Как к неизбежному. Чувства взаимны. Начальство меня не любит, и я его тоже не люблю. Буду ли оспаривать, подумаю», — сказал РБК Сергей Колдобский.

Читайте на РБК Pro
«Битва» за Пермский бассейн: зачем ExxonMobil покупает Pioneer
В России пересмотрят закон о биометрии: кому стоит беспокоиться
Реинкарнация. Какая страна заменит американским компаниям Китай
Новый РБК 100: какие основные тренды двигали вверх российский рынок акций

РБК обратился за комментарием к Александру Малову, направил запрос в «Кедр.Медиа» и обратился за комментарием в проект «Гроза».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Виктория Хабарова
Минюст иностранные агенты
Материалы по теме
Минюст внес в список иноагентов трех журналистов
Политика
Минюст будет указывать в реестре псевдонимы иноагентов
Политика
Комик Руслан Белый потребовал снять с него статус иноагента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 16:31
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 22:14
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 22:02
«Питтсбург» выведет из обращения игровой номер Яромира Ягра Спорт, 21:59
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 21:51
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 21:43
Литва передала Украине пусковые установки для ракет NASAMS Политика, 21:42
Власти определили порядок компенсаций за активы с контролем из офшоров Экономика, 21:33
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Восемь перспективных направлений для будущих ученых РБК и Росатом, 21:30
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 21:25
Аутсайдер КХЛ прервал серию из пяти поражений Спорт, 21:24
Дружественные инопланетяне, кунцхаус и дуриан: где это построено РБК и ЛСР, 21:18
Минюст признал иноагентами «Грозу» и «Кедр.медиа» Политика, 21:14
Власти предложили смягчить полный запрет на беспилотники Технологии и медиа, 21:08
Когда ситуация накаляется: как вести себя на рабочих онлайн-встречах 21:07