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В Мексике построят крупнейший в мире завод суперчипов

Foxconn построит в Мексике крупнейший в мире завод чипов Nvidia
Foxconn решила построить очень мощный завод по производству чипов, важных для ИИ, в Мексике. Промышленность США сейчас зависит от производимых на Тайване микросхем, и американские власти страхуются на случай захвата острова Китаем
NVIDIA NVDA $127,72 +2,24% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Тайваньская корпорация Foxconn построит в Мексике крупнейший завод для сборки суперчипов GB200, пишет Reuters со ссылкой на заявление вице-президента компании Бенджамина Тинга.

GB200 произведут по заказу американской компании Nvidia, они используются в графических процессорах нового поколения Blackwell, разработанных Nvidia, которые применяют прежде всего для систем искусственного интеллекта.

Тинг отмел «невероятно огромный» спрос в мире на чипы для Blackwell и пообещал «очень-очень огромную» мощность мексиканского производства. Компания планирует заработать на продаже первых чипов этой модели несколько миллиардов долларов за четвертый квартал 2024 года.

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Фото:Koichi Kamoshida / Getty Images

В начале октября Foxconn отчиталась о рекордной квартальной выручке в размере $57 млрд. Такую динамику связывают прежде всего с высоким спросом на чипы, сервисное оборудование и другую продукцию корпорации.

На Тайване сконцентрированы важнейшие производители чипов в мире. Китай считает остров своей территорией, но управление им осуществляет независимая администрация. Почти все страны признают суверенитет Пекина над Тайванем, но многие, особенно западные, контактируют с руководством острова как с независимым правительством.

Власти США пообещали защищать Тайвань, если Китай решится подчинить его себе военным путем. Вашингтон предупредил о катастрофе для американской экономики в случае вторжения китайской армии на остров в связи с потерей тайваньских поставщиков чипов. «Сейчас Соединенные Штаты закупают 92% своих передовых чипов у [тайваньской] TSMC», — пояснила этой весной американский министр торговли Джина Раймондо.

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Мексика чипы Nvidia искуственный интеллект Тайвань процессоры
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