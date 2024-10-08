В Мексике построят крупнейший в мире завод суперчипов

Foxconn решила построить очень мощный завод по производству чипов, важных для ИИ, в Мексике. Промышленность США сейчас зависит от производимых на Тайване микросхем, и американские власти страхуются на случай захвата острова Китаем

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Тайваньская корпорация Foxconn построит в Мексике крупнейший завод для сборки суперчипов GB200, пишет Reuters со ссылкой на заявление вице-президента компании Бенджамина Тинга.

GB200 произведут по заказу американской компании Nvidia, они используются в графических процессорах нового поколения Blackwell, разработанных Nvidia, которые применяют прежде всего для систем искусственного интеллекта.

Тинг отмел «невероятно огромный» спрос в мире на чипы для Blackwell и пообещал «очень-очень огромную» мощность мексиканского производства. Компания планирует заработать на продаже первых чипов этой модели несколько миллиардов долларов за четвертый квартал 2024 года.

В начале октября Foxconn отчиталась о рекордной квартальной выручке в размере $57 млрд. Такую динамику связывают прежде всего с высоким спросом на чипы, сервисное оборудование и другую продукцию корпорации.

На Тайване сконцентрированы важнейшие производители чипов в мире. Китай считает остров своей территорией, но управление им осуществляет независимая администрация. Почти все страны признают суверенитет Пекина над Тайванем, но многие, особенно западные, контактируют с руководством острова как с независимым правительством.

Власти США пообещали защищать Тайвань, если Китай решится подчинить его себе военным путем. Вашингтон предупредил о катастрофе для американской экономики в случае вторжения китайской армии на остров в связи с потерей тайваньских поставщиков чипов. «Сейчас Соединенные Штаты закупают 92% своих передовых чипов у [тайваньской] TSMC», — пояснила этой весной американский министр торговли Джина Раймондо.