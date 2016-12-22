Суд в Лондоне заблокировал поданный к Google иск пользователей iPhone

В суд обратились пользователи, настаивавшие, что поисковик вопреки настройкам на телефоне собирал персональные данные в рекламных целях. Компанию могли оштрафовать на сумму до £3,3 млрд

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Высокий суд Лондона отклонил иск пользователей, обвинивших компанию Google в незаконном сборе данных около 4 млн пользователей iPhone, сообщает Associated Press.

В судебном иске ИТ-корпорацию обвинили в несанкционированном сборе персональных данных в Великобритании в период с августа 2011 года по февраль 2012 года. Корпорация, настаивали активисты, объединившиеся в движение Google You Owe Us («Google, ты нам должен»), обходила настройки приватности на стандартном браузере смартфона — Safari. Google получала информацию об истории просмотра страниц, эти данные затем использовались для таргетированной рекламы.

В ходе первого судебного заседания в мае юристы истцов заявили, что корпорация также собирала информацию о расовой принадлежности, политических взглядах, сексуальных предпочтениях и о здоровье пользователей, писала газета Belfast Telegraph.

Пользователи требовали от поисковика компенсации в размере как минимум £1 млрд. The Telegraph указывала, что максимальный размер компенсации мог составить £3,3 млрд.