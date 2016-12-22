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Минкультуры объявило о выходе из числа организаторов «Золотой маски»
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Минкультуры объявило о выходе из числа организаторов «Золотой маски»
Технологии и медиа, 11:58
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Минкультуры объявило о выходе из числа организаторов «Золотой маски»
В ведомстве назвали нецелесообразным дальнейшее пребывание среди организаторов главной театральной награды России, подчеркнув, что премия должна быть «максимально независимой»
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Министерство культуры России больше не будет числиться организатором главной театральной премии страны, о выходе из числа организаторов говорится в письме за подписью заместителя главы ведомства Павла Степанова, направленном председателю Союза театральных деятелей (СТД) Александру Калягину (есть в распоряжении РБК, копии письма направлены также президенту премии и фестиваля «Золотая маска» Игорю Костолевскому и генеральному директору АНО «Фестиваль «Золотая маска» Марии Ревякиной).

​«В связи с тем, что ведомство не считает целесообразным в дальнейшем выступать в качестве организатора премии <...>, информируем о сложении соответствующих полномочий», — говорится в документе.

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​В пресс-службе Минкультуры РБК пояснили, что нецелесообразность дальнейшего пребывания ведомства среди организаторов «Золотой маски» (согласно положению о премии соорганизаторами выступают Минкультуры и СТД) объясняется необходимостью максимальной независимости главной театральной премии страны. В то же время в ведомстве подчеркнули, что и до сих пор его функции были чисто номинальными.

«В связи с формальной ролью Минкультуры России как одного из организаторов премии ведомством было принято решение о выходе из состава ее организаторов. Мы не считаем целесообразным в дальнейшем выступать в этом качестве, так как фактически не влияем на принятие каких-либо решений. Наличие или отсутствие Министерства культуры в качестве организаторов не влияет на функционирование премии, в том числе на вопросы ее финансирования», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Игорь Костолевский и Мария Ревякина подтвердили РБК получение письма от Минкультуры.

«Мы, действительно, получили это письмо. Мы обращались к Павлу Степанову, он объяснил, что государственная организация не хочет влезать в общественную организацию по поводу экспертных советов. Нам сказали, что помощь, финансирование — это все остается», — сообщил Костолевский.

«Приходило письмо. После получения письма мы разговаривали с заместителем министра Павлом Владимировичем Степановым, который сказал, что в соответствии с положением превалирующая роль принадлежит учредителю. И он считает, что государственному органу нет смысла вмешиваться в формирование экспертных советов, это должна делать общественная профессиональная организация. Как работали, так и работаем», — отметила Ревякина.

Александр Калягин не ответил на звонки РБК.

Выход Минкультуры из числа организаторов «Золотой маски» произошел вскоре после того, как из-за несогласия с СТД и его главой Александром Калягиным о своей отставке заявил глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Андрей Малышев. «Я не готов работать с людьми, которые занимаются наперсточничеством», — заявил он РБК.

Малышев также пояснил, что Минкультуры неоднократно инициировало реформы театральной среды, но ни одна из них не была поддержана СТД. Речь, по его словам, в первую очередь о необходимости ротации «возрастного руководства театров», а также об отказе от практики совмещения функций худрука и директора, что сейчас широко практикуется в российских театрах.

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена в 1993 году и присуждается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол.

Авторы: Мария Истомина, Евгений Калюков, Екатерина Костина.
Теги: «Золотая маска» , Минкультуры
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