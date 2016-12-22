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В первом полугодии объем рискованных инвестиций в мире вырос на треть
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В первом полугодии объем рискованных инвестиций в мире вырос на треть
Технологии и медиа, 00:01
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В первом полугодии объем рискованных инвестиций в мире вырос на треть
По оценке PwC, в январе—июне общий объем венчурных вложений по всему миру достиг $99 млрд. В первую очередь инвесторов интересовали финансовые технологии, искусственный интеллект и цифровая медицина
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В первом полугодии 2018 года объем инвестиций на мировом венчурном рынке вырос на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достиг $99 млрд. С января по июнь в мире было совершено 6611 соответствующих сделок, что на 14% больше, чем год назад, следует из исследования PwC (копия есть у РБК).

По оценке PwC, наиболее прорывными направлениями, то есть такими, которые «изменяют устоявшиеся бизнес-модели, создают новые рынки и являются причинами быстрого роста либо ухода компаний с рынка», в первом полугодии были финтех, искусственный интеллект и цифровые технологии в здравоохранении.

Среди наиболее крупных сделок на ранней стадии в финтехе PwC отметила следующие: привлечение $51 млн в новостную и аналитическую платформу в области блокчейна и криптовалют Mars Finance, $45 млн — в платформу DOSH (позволяет ретейлерам привлекать и удерживать клиентов за счет предложения им кешбэка в определенных ситуациях), а также ​$22 млн — в Neon (мобильное приложение для мониторинга и контроля платежей по кредитной карте).

В искусственном интеллекте крупнейшие сделки прошли в первом квартале года, и этот сегмент поставил рекорд по финансированию — общий объем инвестиций в него превысил $1,9 млрд. Среди лидеров по инвестициям на ранней стадии были компании Pony.ai ($112 млн) и Nuro ($92 млн) — обе разрабатывают технологии беспилотных автомобилей. На третьем месте оказалась компания CTRL-Labs — разработчик нейронного сигнального браслета для взаимодействия человека с компьютером без мыши или клавиатуры. Она привлекла $28 млн в мае.

В цифровых технологиях крупнейшие инвестиции на ранней стадии также прошли в первом квартале. Лидерами оказались компании, занимающиеся открытием и разработкой новых терапевтических продуктов (Gossamer Bio — $100 млн), разработкой средств нового поколения для лечения аутоиммунных, воспалительных заболеваний и пересадки органов (Pandeon Therapeutics — $58 млн), генной и клеточной терапией (Senti Biosciences — $53 млн). Во втором квартале $50 млн привлекла Quantum Surgical — роботизированная платформа, позволяющая врачам лучше оценивать, планировать и лечить различные заболевания.

Венчурная география

По количеству мегараундов — крупных инвестиций размером от $100 млн — в первом полугодии лидировала Северная Америка. На нее пришлись 82 сделки. В Азии были зафиксированы 69 сделок, в Европе — 14. В первом полугодии прошлого года лидером была Азия.

В топ-10 крупнейших сделок семь были инвестициями в китайские компании, включая лидера списка — стартап Manbang Group (развивает приложение, которое работает по принципу Uber и помогает связывать поставщиков с водителями грузовиков), который во втором квартале привлек $1,9 млрд. По одной сделке пришлось на компании из Индонезии (Go-JEK), США (Uber) и Сингапура (Grab).

Среди наиболее активных венчурных фирм пять были из США, еще пять — из Китая.

В отчете PwC упоминается несколько сделок с российскими компаниями, которые подтверждают глобальные тренды. В июне консорциум в составе Российского фонда прямых инвестиций, Российско-японского инвестиционного фонда и ряда других участников вложил $4 млн в телемедицинский сервис «Доктис». В апреле венчурный фонд InVenture Fund вложил $1 млн в работающую на технологии блокчейн платформу Ubcoin Market, на которой можно покупать товары, расплачиваясь криптовалютой. В том же месяце российский стартап по разработке промышленных дронов UVL Robotics привлек $0,3 млн от Phystech Ventures. В первом квартале компания Stafory (ассистент-рекрутер, автоматизирующий процесс поиска и найма сотрудников) привлекла $0,8 млн от Фонда развития интернет-инициатив.​​

Партнер фонда InVenture Partners Антон Иншутин считает, что российский рынок венчурных инвестиций незаметен на мировом уровне, потому что сама доля России в мировой экономике невелика — меньше 3%. В то же время доля Китая неуклонно растет последние несколько лет, страна уже может конкурировать с США, отметил Иншутин. «Еще одна причина, по которой российские фонды не так активны, — это санкции, последовавшие за присоединением Крыма в 2014 году. Произошла девальвация рубля — после этого Россия стала непривлекательна для инвесторов, а многие фонды и вовсе были вынуждены уехать из России», — пояснил он.​

Как сказал РБК партнер консалтинговой компании EY Антон Устименко, годовой объем рынка венчурных инвестиций в России стабильно составляет несколько сотен миллионов долларов на фоне примерно $170 млрд в мире. «Значительная часть российских стартапов могут считаться таковыми только из-за происхождения основателей, при этом значительная часть их операционной деятельности осуществляется за пределами России. Если же говорить о российских венчурных фондах, то их масштаб уступает американским и китайским», — отметил Устименко. По его словам, тем российским фондам, которые ориентируются на внешний рынок, приходится конкурировать с китайскими или американскими.

Среди главных тенденций на российском венчурном рынке эксперт EY назвал стабилизацию. «После бума в 2012 году много непрофессиональных инвесторов покинуло рынок. Кроме государственных игроков на данный момент в России есть около десятка активных фондов и акселераторов, которые крепко стоят на ногах», — заключил Антон Устименко.

Автор: Евгения Баленко.
Теги: Венчурные инвестиции , стартапы , инвестиционные фонды , Финтех
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