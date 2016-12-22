ОАК объявила о завершении импортозамещения в военной отрасли

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) почти завершила процесс импортозамещения при производстве техники для военных. Об этом заявил президент корпорации Юрий Слюсарь на «Гидроавиасалоне-2018» в Геленджике, передает корреспондент РБК.
«По военке мы фактически импортозамещение уже завершили», — заверил он, отвечая на вопрос журналиста РБК.
Что касается импортозамещения в гражданской продукции, то перед корпорацией стоит задача по снижению ее себестоимости, добавил Слюсарь.
В середине августа Слюсарь заявлял о том, что по программе импортозамещения инженеры стали заменять детали украинского производства в стратегическом бомбардировщике Ту-95МС. Он подчеркнул, что самолет модернизируется в две очереди. Заменяя украинские детали на российские, срок службы Ту-95МС продлевается еще на 35 лет, подчеркивал президент ОАК.
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