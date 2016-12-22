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В ОАК рассказали об импортозамещении украинских деталей в Ту-95МС
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В ОАК рассказали об импортозамещении украинских деталей в Ту-95МС
Украинский кризис, 17:23
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В ОАК рассказали об импортозамещении украинских деталей в Ту-95МС

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что по программе импортозамещения в стратегическом бомбардировщике Ту-95МС будут заменены детали украинского производства. Об этом он рассказал в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По его словам, данный самолет модернизируется в две очереди. В одной из них, которую Слюсарь назвал «малая», заменяется навигационное оборудование, топливная система и другие. Эта замена проходит по программе импортозамещения, и украинские «агрегаты» меняются на детали российского производства. Президент ОАК отметил, что таким образом продлевается срок службы данных самолетов до 35 лет.

Слюсарь пояснил, что уже на самолете поменяли насосы украинского производства и другие детали. «Для нас не было это большой технологической проблемой, мы сожалеем о разрыве сотрудничества, но, к сожалению, случилось, что случилось», — заметил президент ОАК. Он отметил, что в России научились делать такие детали.

Президент ОАК пояснил, что в рамках второго этапа так называемой глубокой модернизации на Ту-95МС будут устанавливаться в старом фюзеляже в том числе новый навигационный комплекс и двигатель, который позволит увеличить количество перевозимых ракет на самолете в два раза. «Это уже будет фактически новый самолет в старом», — заметил Слюсарь.

В июне 2014 года президент Украины Петр Порошенко запретил сотрудничество с Россией в сфере военно-промышленного комплекса. В апреле этого же года российские лидер Владимир Путин сказал, что Россия сможет провести импортозамещение из-за разрыва военно-промышленного сотрудничества с украинской стороной. «Мы выживем и пойдем дальше, а наши партнеры не смогут», — говорил Путин. Он объяснил это тем, что у Украины нет другого рынка сбыта.

В начале 2016 года заместитель главы «Укроборонпрома» Юрий Пащенко сообщил, что Украина не поставляет в Россию «ни одной гайки». Он отметил, что также российской стороне не импортируются двигатель для военных кораблей, части техника для ракетостроения и другие детали.

Теги: ОАК , импортозамешение , бомбардировщик
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