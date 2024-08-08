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Доходы онлайн-кинотеатров за полугодие выросли на 42%

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Эксклюзивы РБК
Заработки российских видеосервисов от подписки и рекламы по итогам полугодия выросли на 42%, подсчитали в TelecomDaily. Онлайн-кинотеатры отмечают и растущее время потребления контента, однако жалуются на стоимость новых сериалов
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Выручка российских онлайн-кинотеатров от подписки и рекламы по итогам первой половины 2024 года выросла почти на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023-его и достигла 52 млрд руб. Об этом говорится в отчете агентства TelecomDaily, который имеется в распоряжение РБК.

Как считали

TelecomDaily проанализировало поступления от подписок и рекламы легальных российских онлайн-кинотеатров на основании открытых отчетов и собственных данных. В исследовании учтены доходы «Кинопоиска», «Иви», Wink, Okko, Start, Kion, Premier, «Амедиатеки», viju, «Триколор Кино и ТВ», Movix и ShowJet. В общих результатах не учтены поступления от лицензирования так называемых originals, то есть проектов собственного производства онлайн-кинотеатров.

Абсолютное большинство доходов онлайн-кинотеатров — 48,6 млрд руб. — обеспечено платной подпиской. В общей структуре выручки на нее приходится 93,8%. Еще 5,3% или 2,7 млрд. платформы заработали на рекламной модели. Годом ранее этот показатель составлял 2,9 млрд руб.

В топ-3 лидеров рынка по итогам полугодия изменений нет, следует из данных TelecomDaily. Так, первое место удерживает принадлежащий «Яндексу» онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», на долю которого приходится практически треть всех доходов отрасли. На втором месте с долей 18,1% находится «Иви». Замыкает тройку Wink, которым владеет «Ростелеком» (15,3%). Далее следуют Okko (12,4%) и с заметным отставанием Start и принадлежащий МТС Kion (у каждого по 6,7%).

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Все онлайн-кинотеатры, кроме «Амедиатеки», демонстрируют рост выручки по итогам полугодия. Наибольшая динамика отмечается у Okko, прибавившего за шесть месяцев 72%. На 67% увеличились поступления Wink, на 47% — Premier (принадлежит холдингу «Газпром-медиа»). «Амедиатека» же, как следует из подсчетов TelecomDaily, сократила выручку на 23%.

Впрочем, в пресс-службе «Амедиатеки» с подсчетами TelecomDaily не согласились и отметили, что выручка сервиса за первое полугодие выросла на 39%, а число подписчиков увеличилось на 37%. «Крупные премьеры, которые состоялись в «Амедиатеке» в июле 2024 года, и наши программные планы на второе полугодие дают основания ожидать дальнейшего роста бизнес-показателей в этом году», — добавил представитель компании. В TelecomDaily уточнили, что их подсчеты по «Амедиатеке» учитывают только доходы от прямой подписки, тогда как компания также зарабатывает на лицензировании, включении своей подписки в пакеты других онлайн-кинотеатров, а также платных телеканалах.

На чем еще зарабатывают онлайн-кинотеатры

Отдельно от основных показателей доходов онлайн-кинотеатров TelecomDaily изучает сегмент лицензирования оригинальных фильмов и сериалов собственного производства и партнерства. Здесь рынок по итогам полугодия продемонстрировал отрицательную динамику и сократился почти на 10% — с 8,6 млрд руб. до 7,8 млрд руб. В агентстве это связывают с присоединением к Wink онлайн-кинотеатра more.tv, который раньше активно зарабатывал именно на продаже прав на свои проекты.

Что говорят представители онлайн-кинотеатров

«Яндекс» не раскрывает финансовые показатели отдельных сервисов в составе подразделения «Плюс и развлекательные сервисы», заявили в пресс-службе «Кинопоиска», однако отметили, что количество подписчиков «Яндекс Плюса», которые смотрят «Кинопоиск», превысило 12 млн, что на 32% больше, чем годом ранее. «По данным TelecomDaily, выручка «Кинопоиска» продолжает расти быстрее рынка, и это совпадает с оценкой компании, — прокомментировали исследование в компании. — Основную часть доходов приносит подписка, также в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла выручка от лицензирования, то есть продажи прав на контент другим онлайн-кинотеатрам и телеканалам».

При этом в «Кинопоиске» обращают внимание на еще один тренд. Рост стоимости производства сериалов по заказу онлайн-кинотеатров приводит к тому, что стриминги перестали наращивать объемы выпуска и все больше концентрируются на том, чтобы каждый из проектов собрал максимальное внимание аудитории и, соответственно, заработал. «Интерес к локальному контенту среди жителей России продолжает расти, и «Яндекс» за 2024-2025 годы реинвестирует 100 млрд руб. от доходов подписки «Плюса» в проекты, в том числе на фильмы и сериалы для «Кинопоиска», — подчеркивают в пресс-службе компании. — Расходы на российский контент уже в три раза превышают расходы на иностранный».

Гендиректор директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин, в свою очередь, отметил, что «платящая» клиентская база в сегменте OTT выросла быстрее рынка — в три раза. «За полугодие мы выпустили коллекцию ярких эксклюзивных проектов на разные целевые аудитории и зрительские ниши, — добавил он. — Также в фокусе внимания было технологическое развитие платформы, расширение использования искусственного интеллекта в рекомендательной системе и дополнительных сервисах, улучшение пользовательского опыта. Мы продолжаем работать над повышением доступности Wink в различных средах, в частности, активно смотрим за развитием платформ SmartTV, заключаем новые партнерства».

Гендиректор Kion Алексей Иванов сообщил, что к первому кварталу 2024 года количество пользователей сервиса достигло 13,2 млн пользователей, а количество часов просмотра на пользователя за последний год выросло на 33%.

В пресс-службе Okko заявили РБК, что не предоставляют данные TelecomDaily, поскольку не согласны с методологией исследований компании. Цифры по обороту рынка и непосредственно по самому онлайн-кинотеатру в компании не прокомментировали, но отметили рост базы смотрящих подписчиков по итогам первого полугодия на 107% и увеличение смотрения на 156% год к году. В пресс-службе «Иви» отказались от комментариев.

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