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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Wildberries протестирует доставку готовой еды из ресторанов

Wildberries запускает в тестовом режиме услугу экспресс-доставки готовых блюд из ресторанов и кафе. В 2021 году компания уже пыталась выйти на этот рынок, но тогда проект не продвинулся дальше стадии эксперимента
Фото: Олег Елков / Shutterstock
Фото: Олег Елков / Shutterstock

Объединенная компания Wildberries и Russ в тестовом режиме запускает доставку готовой еды, которая будет приготовлена и доставлена силами партнеров в течение часа, рассказал РБК представитель площадки. Первым к пилотному FoodTech-проекту подключится сервис доставки еды «Dostaевский», работающий в формате dark kitchen (ориентированная на доставку кухня без посадочных мест).

На витрине маркетплейса будет представлено все меню «Dostaевского» — более 450 позиций готовой еды. Сначала услуга будет доступна для жителей определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга — в пределах зон доставки «Dostaевского». На следующих этапах компании планируют запуск в Краснодаре, Сочи, Новосибирске, Ярославле, Тюмени и Уфе. «С выходом на рынок доставки готовых блюд наступает новый этап развития продуктового направления внутри экосистемы Wildberries и Russ. <...> Мы находимся только на стартовой позиции FoodTech-направления, который планируем масштабировать по всем регионам присутствия компании», — заявила руководитель направления доставки силами продавца объединенной компании Wildberries и Russ Елизавета Шлеин.

Представитель Wildberries подчеркнул, что при заказе на маркетплейсе цены будут теми же, что у «Dostaевского». «Отдельной комиссии при таких партнерствах не предусмотрено, она будет установлена согласно единой оферте и составит до 3%», — сообщил он. Минимальную сумму заказа партнер устанавливает самостоятельно — в Москве она составит 550 руб., в Санкт-Петербурге — 500 руб.

Онлайн-площадка, по словам ее представителя, ведет переговоры с рядом крупных игроков ресторанной индустрии, но детали он не раскрыл.

Объем рынка доставки готовой еды из ресторанов по итогам 2024 года вырос на 30% и достиг 649 млрд руб., следует из данных «РБК Исследования рынков». По итогам первого полугодия 2024 года продукты питания впервые обогнали товары для дома, одежду и электронику по обороту покупок в интернете.

Wildberries уже предпринимала попытку выйти на рынок продажи готовой еды из ресторанов на фоне пандемии коронавируса в 2021 году. В компании поясняют, что проект был частью направления экспресс-доставки, а его тестирование длилось непродолжительное время. «За этот период нам удалось понять, какие технические доработки требуются для проекта, а также собрать обратную связь от пользователей и оценить уровень функционирования услуги для ее введения в более поздний период», — указал собеседник РБК в компании.

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Александр Ситюков Александр Ситюков
Wildberries Доставка еды маркетплейс Москва Санкт-Петербург
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