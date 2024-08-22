Еда обогнала гаджеты и одежду по объему покупок в интернете. Инфографика

Продукты питания впервые обогнали товары для дома, одежду и электронику по обороту покупок в интернете. Как изменился рынок интернет-торговли по итогам первого полугодия — в инфографике РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Наибольшую долю среди всех покупок в интернете по итогам 6 месяцев 2024 года заняла доставка готовой еды, блюд из ресторанов и продуктов из магазинов — 15,8%, или 588 млрд руб., следует из данных, предоставленных РБК Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). До сих пор лидерство всегда удерживала категория электроники и бытовой техники, но по результатам первого полугодия она оказалась лишь на четвертом месте с долей в 14,3%, или 533 млрд руб., уступив доставке продуктов питания, мебели и товарам для дома (14,7%, или 547 млрд руб.), а также одежде и обуви (14,4%, или 536 млрд руб.). Пятую строчку заняли товары для красоты и здоровья (6,8%, или 255 млрд руб.)

При этом доли всех перечисленных категорий, кроме еды, сократились относительно показателей предыдущего года. Кроме того, если год назад на топ-5 товаров приходилось более 72% всех покупок в интернете, — сейчас около 66%, что связано с увеличением долей других более малых категорий, пояснили в АКИТ. Рост онлайн-продаж в первом полугодии отмечался во всех товарах, но наиболее заметный он в категориях: аптеки (+172%), товары для творчества (+158%), инструменты и садовая техника (+129%), автозапчасти и автоаксессуары (+128%), подарки и цветы (+97%), ювелирные изделия и часы (89%), продукты питания (69%).

Всего рынок e-commerce вырос на 40% год к году, до 3,9 трлн руб. Из этой суммы 96,7% приходится на российские компании интернет-торговли, остальное — на трансграничную торговлю.

Среди регионов наиболее заметный рост показали Севастополь (+113%), Чеченская республика (почти 99%) и республика Крым (92%). Более 70–80% рост интернет-торговли в первом полугодии в Туве, на Чукотке, в Дагестане, Бурятии, Республике Саха (Якутии), на Алтае, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Еврейском автономном округе и на Камчатке.

По сумме покупок топ-10 регионов не изменился. На первом месте по-прежнему Москва — 18% в общем объеме продаж, далее идут Московская область — 8,6%, Санкт-Петербург — 6,2%, Краснодарский край — 5%, Ростовская область — 3% и др.

При этом, если оценивать активность регионов по уровню проникновения e-commerce, наиболее высокая доля онлайн-покупок в общем объеме розничных продаж на Чукотке, где в интернете покупают каждый третий товар (34,8%), а на Камчатке, в Карачаево-Черкесии и Туве почти каждый четвертый — 24,8%, 24,4% и 23,4% соответственно.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, «в тех регионах, где плохо развит непродуктовый ретейл, где сложные рельефы местности и непростой климат, — интернет-торговля оказалась настоящим решением для местных жителей приобрести огромный ассортимент товаров, доступных ранее только в городах-миллионниках».

В Ozon fresh согласны с оценкой рынка онлайн-доставки продуктов АКИТ. «Рост продаж продуктов и готовой еды на рынке — это отражение покупательских трендов, которые усиливаются уже третий год подряд», — считает директор по развитию и коммерции сервиса Арина Князева. По ее словам, россияне активнее переходят на покупки товаров ежедневного потребления в онлайн из-за расширения каналов доставки и ассортимента.

В пресс-службе «Купера» (бывший «СберМаркет». — РБК) отметили, что оборот компании за год вырос на 60%, назвав одним из приоритетов компании активное развитие в таких регионах, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск и городах с населением менее 500 тысяч человек, где динамика развития рынка выше «общесервисной».

По словам председателя координационного совета федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова, хотя онлайн-торговля растет, развитие сегмента доставки еды из ресторанов тормозится растущей стоимостью доставки. «Курьер дорожает. У нас нулевая безработица, нет свободных людей. И курьер стоит все дороже и дороже. Соответственно, вслед за этим стоимость доставки возрастает — для кого-то она стоит 25%, для кого-то — 30%, для кого-то — 35%, это зависит от размера заказа. Чем меньше заказ, тем дороже обходится в процентном соотношении его доставка. Мне кажется, что это придет и в доставку продуктов из магазинов тоже, вопрос времени», — предупредил Миронов.