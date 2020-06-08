Исполнительный директор ivi проработал в компании всего месяц

Иван Гродецкий (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Исполнительный директор онлайн-кинотеатра ivi Иван Гродецкий решил покинуть компанию, «несмотря на позитивный совместный опыт сотрудничества», сообщил РБК представитель видеосервиса. Гродецкий подтвердил, что пойдет «развиваться в другой компании с целью реализации своих личных долгосрочных профессиональных интересов». Куда именно он переходит, собеседник РБК не уточнил.

Иван Гродецкий был назначен на должность исполнительного директора онлайн-кинотеатра ivi 6 мая 2020 года. Он находился в прямом подчинении у основателя и гендиректора ivi Олега Туманова и должен был руководить операционной деятельностью компании.

До прихода в ivi Гродецкий с 2015 года возглавлял конкурирующий онлайн-кинотеатр Okko. С должности гендиректора он ушел в марте 2020-го, после того как владелец онлайн-кинотеатра Rambler Group (46,5% холдинга принадлежит Сбербанку) изменил систему управления медиаактивами. Новым руководителем Okko стала бывший менеджер Сбербанка Яна Бардинцева.

Онлайн-кинотеатр ivi по итогам 2019 года был лидером на российском рынке онлайн-кинотеатров с долей в 36%. Его выручка в 2019 году, по собственным данным, составила 6,1 млрд руб., на 55% больше, чем годом ранее.

Главный конкурент ivi онлайн-кинотеатр Okko в прошлом году занимал 24% рынка. Его выручка по итогу года составила 4,9 млрд руб., на 96% больше, чем в 2018-м.