Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 13:45
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России Бизнес, 21:26 В Екатеринбурге микроавтобус сбил трех пешеходов на переходе Общество, 21:14 World Athletics отказалась допускать россиян без выплаты штрафа от ВФЛА Спорт, 21:11 В Свердловской области отменили часть ограничений на работу магазинов Общество, 20:43 Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире Общество, 20:41 В АТОР заявили о «неотвратимо приближающемся» зарубежном отдыхе Общество, 20:37 Исполнительный директор ivi проработал в компании всего месяц Технологии и медиа, 20:37 «Зенит» отреагировал на информацию об уходе Ивановича Спорт, 20:32 Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с полотнами Микеланджело и Тициана Общество, 20:12 Майнеры стали реже продавать биткоины. Почему это плохо для инвесторов Крипто, 20:00 Синоптик предупредила о понижении температуры в Москве к выходным Общество, 19:56 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 июня Общество, 19:56 Россию за месяц покинули все чемпионы мира по футболу Спорт, 19:51 Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения Экономика, 19:50
Технологии и медиа ,  
0 

Исполнительный директор ivi проработал в компании всего месяц

Иван Гродецкий
Иван Гродецкий (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Исполнительный директор онлайн-кинотеатра ivi Иван Гродецкий решил покинуть компанию, «несмотря на позитивный совместный опыт сотрудничества», сообщил РБК представитель видеосервиса. Гродецкий подтвердил, что пойдет «развиваться в другой компании с целью реализации своих личных долгосрочных профессиональных интересов». Куда именно он переходит, собеседник РБК не уточнил.

Иван Гродецкий был назначен на должность исполнительного директора онлайн-кинотеатра ivi 6 мая 2020 года. Он находился в прямом подчинении у основателя и гендиректора ivi Олега Туманова и должен был руководить операционной деятельностью компании.

До прихода в ivi Гродецкий с 2015 года возглавлял конкурирующий онлайн-кинотеатр Okko. С должности гендиректора он ушел в марте 2020-го, после того как владелец онлайн-кинотеатра Rambler Group (46,5% холдинга принадлежит Сбербанку) изменил систему управления медиаактивами. Новым руководителем Okko стала бывший менеджер Сбербанка Яна Бардинцева.

Онлайн-кинотеатр ivi по итогам 2019 года был лидером на российском рынке онлайн-кинотеатров с долей в 36%. Его выручка в 2019 году, по собственным данным, составила 6,1 млрд руб., на 55% больше, чем годом ранее.

Главный конкурент ivi онлайн-кинотеатр Okko в прошлом году занимал 24% рынка. Его выручка по итогу года составила 4,9 млрд руб., на 96% больше, чем в 2018-м.

Теги: онлайн-кинотеатр, карьера, кадры, смена кадров
Материалы по теме
РФПИ и партнеры закрыли сделку по инвестициям в онлайн-кинотеатр ivi
Технологии и медиа
Онлайн-кинотеатр ivi инвестирует в собственный контент 1 млрд руб.
Технологии и медиа
Аналитики назвали самые популярные у россиян в соцсетях онлайн-кинотеатры
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter