«Первый канал» объяснил показ погромов в США под песню «Гудбай, Америка»

«Первый канал» показал фильм «Брат 2» в честь 20-летия его выхода, а после мемориальной заставки, посвященной режиссеру Алексею Балабанову и актеру Сергею Бодрову-младшему, под саундтрек для титров пошло видео с беспорядками в США

Фото: John Minchillo / AP

«Первый канал» показал в эфире фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» к 20-летию с момента выхода последнего. После финальных кадров, где герои второй части возвращаются из США в Россию, в эфире под песню «Гудбай, Америка» группы Nautilus Pompilius (она звучит во время титров) появился видеоряд с записями беспорядков в США.

Сюжет о погромах в Штатах опубликован на сайте телеканала. После финальных кадров «Брата 2» в эфире «Первого канала» показали мемориальную заставку, посвященную Балабанову и сыгравшему главную роль в фильмах Сергею Бодрову-младшему. Заставка сменилась видео с беспорядками, а в левом верхнем углу экрана было указано «США. Июнь, 2020». Их показывали больше минуты, а затем началась закадровая речь ведущего новостей. Заставки новостного выпуска при этом не было.

В пресс-службе «Первого» РБК сообщили, что, как и другие большие каналы, «Первый канал» «не показывает финальные титры фильмов».

«В случае с «Братом 2» и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился. Ровно в 21:00 началась программа «Время», первый сюжет которой вышел под песню группы Nautilus Pompilius «Гудбай, Америка». А что касается возникших аллюзий, то настоящее творчество и спустя 20 лет остается актуальным», — добавили в пресс-службе.