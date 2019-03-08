Facebook будет скрывать рекламу с дезинформацией о прививках

Facebook скроет из рекомендаций группы, страницы и контент, в котором содержится дезинформация о вакцинации, говорится в заявлении на сайте компании.
В частности, такие страницы нельзя будет найти в поиске. Кроме того, Facebook не будет размещать рекламу с ложной информацией о прививках. Рекламные аккаунты, которые продолжат публиковать такой контент могут быть заблокированы, подчеркнули в соцсети.
В Facebook добавили, что ищут способы показывать людям, столкнувшимся с дезинформацией о вакцинах, образовательный контент по данной теме. Такую информацию соцсеть планирует продвигать в поисковой выдаче.
В начале февраля британская газета The Guardian обратила внимание на то, что при поиске в Facebook групп о прививках, наиболее часто встречаются страницы и сообщества, пропагандирующие отказ от вакцинации.