Facebook будет скрывать рекламу с дезинформацией о прививках

Facebook будет скрывать рекламу с дезинформацией о прививках

Социальная сеть Facebook намерена бороться с распространением ложной информации о вакцинации. Пользователи не будут видеть группы и сообщества с таким контентом в рекомендациях

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Facebook скроет из рекомендаций группы, страницы и контент, в котором содержится дезинформация о вакцинации, говорится в заявлении на сайте компании.

В частности, такие страницы нельзя будет найти в поиске. Кроме того, Facebook не будет размещать рекламу с ложной информацией о прививках. Рекламные аккаунты, которые продолжат публиковать такой контент могут быть заблокированы, подчеркнули в соцсети.

В Facebook добавили, что ищут способы показывать людям, столкнувшимся с дезинформацией о вакцинах, образовательный контент по данной теме. Такую информацию соцсеть планирует продвигать в поисковой выдаче.

В начале февраля британская газета The Guardian обратила внимание на то, что при поиске в Facebook групп о прививках, наиболее часто встречаются страницы и сообщества, пропагандирующие отказ от вакцинации.