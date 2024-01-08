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Технологии и медиа ,  
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Разработчик отправленного к Луне модуля заявил о нештатной ситуации с ним

Astrobotic: с отправленным к Луне модулем Peregrine произошла нештатная ситуация
Аппарат вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя Vulcan Centaur 8 января. В Astrobotic сообщили, что возникла проблема в работе двигательной установки, которая может помешать Peregrine мягко сесть на Луне
Фото: NASA / X (ранее — Twitter)
Фото: NASA / X (ранее — Twitter)

С посадочным модулем Peregrine, отправленным на Луну на ракете-носителе Vulcan Centaur, произошла нештатная ситуация, сообщила компания — разработчик аппарата Astrobotic в социальной сети X (ранее — Twitter).

Аномалия, по данным компании, произошла после отделения модуля от ракеты-носителя. Вскоре после отделения от ракеты Peregrine вышел на связь через Сеть дальней космической связи NASA, оборудование включилось и работало как положено. Затем активировались двигательные установки, и модуль полностью перешел в рабочее состояние.

Вслед за этим «произошла аномалия, которая не позволила занять устойчивое положение с ориентацией на Солнце», сообщили в Astrobotic.

Разработчик отправленного к Луне модуля заявил о нештатной ситуации с ним
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«Команда специалистов принимает меры в режиме реального времени и будет предоставлять новые сведения по мере получения новых данных и их анализа», — добавили в компании.

Позднее Astrobotic опубликовала еще одно сообщение. В нем разработчик назвал возможной причиной произошедшего сбой в работе двигательной установки. В случае, если информация подтвердится, проблема может помешать аппарату сесть на Луне, сообщили в компании.

«Пока команда пытается устранить проблему, уровень заряда батареи космического аппарата достигает низкого уровня», — сказано в заявлении Astrobotic. В компании рассказали, что специалисты спланировали и провели «импровизированный маневр», чтобы перенаправить солнечные батареи на Солнце. После этого с Peregrine пропала связь.

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В Astrobotic подчеркнули, что эта потеря связи была ожидаемой, и пообещали предоставить дополнительную информацию, когда Peregrine снова будет доступен.

Ракета-носитель Vulcan Centaur американской компании United Launch Alliance (ULA) стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида утром 8 января. Она несла коммерческий груз, посадочный модуль Peregrine и другие предметы.

Astrobotic разработала Peregrine для будущих миссий NASA в рамках космической программы по исследованию спутника Земли Artemis. Он должен совершить посадку в районе Sinus Viscositatis (Залив вязкости) на Луне 23 февраля.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Луна NASA космический аппарат
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