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Технологии и медиа ,  
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Сенатор заявил о планах отзывать лицензии за пропуск звонков мошенников

Шейкин сообщил о подготовке проекта об отзыве лицензий за звонки мошенников
Прокуратура и РКН готовят инициативу по отзыву лицензий у операторов связи, которые пропускают мошеннические звонки, рассказал сенатор Шейкин. При этом в Минцифры сообщили, что о таком предложении министерству неизвестно

Генпрокуратура и Роскомнадзор готовят поправки к закону «О связи», которые предусматривают отзыв лицензий у операторов связи, пропускающих мошеннические звонки. Об этом на форуме «Антифрод» заявил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, передает «Коммерсантъ».

По словам сенатора, инициатива «позволит решительно пресекать и привлекать к ответственности недобросовестных операторов».

Сейчас пропуск мошеннических вызовов грозит операторам административной ответственностью — ст. 13.2.1. КоАП России предполагает штраф для юридических лиц в размере 0,6–1 млн руб.

В разговоре с «Коммерсантом» Шейкин пояснил, что поправки предполагают расширение перечня оснований для аннулирования лицензии операторов лицензирующим органом: «Речь идет и о частоте, и о серьезности нарушений». Как отмечает издание, сейчас операторов связи, например, могут лишить лицензий за нарушение схемы пропуска трафика, порядка использования частот и других условий.

Минцифры сообщило газете, что данное предложение в министерство не поступало. В Генпрокуратуре и Роскомнадзоре ситуацию не прокомментировали.

В «МегаФоне» сообщили, что с операторами связи идея не обсуждалась: «Добросовестные операторы подключены к ИС «Антифрод», на наш взгляд, этого достаточно для борьбы с пропуском трафика с подменных номеров». «Предлагаемое регулирование представляется непрозрачным и избыточным, поскольку понятия «мошеннических вызовов» в законодательстве по-прежнему нет, а за каждый выявленный случай подмены номера предусматривается крупный штраф», — считают в Tele2.

Директор по стратегическим проектам Института развития интернета Ирина Левова также называет инициативу избыточной. Когда все операторы подключатся к платформе «Антифрод», число мошеннических звонков сократится в разы, уверена она. Глава Ассоциации малых операторов связи (объединяет более 100 компаний) Дмитрий Галушко называет инициативу несправедливой: «Если оператор подключился к государственной системе, а она пропустила звонок, то почему оператора должны за это лишать лицензии?»

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Роскомнадзор назвал сроки для подключения операторов к системе «Антифрод»
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Для борьбы с телефонными мошенниками в России в начале года запущена единая платформа верификации телефонных вызовов «Антифрод». Система, запущенная Главным радиочастотным центром (ГРЧЦ, подведомствен Роскомнадзору), разрабатывалась с начала 2022 года, сообщал «Коммерсантъ». Газета со ссылкой на закрытый тендер писала, что контракт стоимостью 8,2 млн руб. был заключен в конце 2021 года.

К «Антифроду» уже подключены все четыре крупных российских оператора — «МегаФон», Tele2, МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Все операторы связи в России (их около 10,5 тыс.) должны подключиться к системе до конца февраля 2024 года.

В августе ГРЧЦ отчитывался, что при помощи системы «Антифрод» удалось предотвратить 391,3 млн мошеннических звонков. В среднем мошенническая атака на абонента длится около трех минут.

По данным Банка России, в первом квартале 2023 года доля социальной инженерии (звонки от якобы сотрудников банков, ЦБ, силовиков с целью заставить жертву перевести деньги мошенникам) среди всех способов хищений составила 50,5%. За этот период мошенники смогли украсть у банковских клиентов путем несанкционированных переводов 4,5 млрд руб.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минцифры Роскомнадзор операторы связи Генпрокуратура мошенники Отзыв лицензии

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