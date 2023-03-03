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Роскомнадзор назвал сроки для подключения операторов к системе «Антифрод»

Роскомнадзор даст операторам 224 дня для подключения к системе по борьбе с мошенничеством
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

У российских операторов связи будет 224 дня для подключения к системе блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод» с момента получения уведомлений, сообщил директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Сергей Хуторцев, передает ТАСС.

«Мы идем по принципу наибольшей концентрации абонентов, вызовов. Во всех регионах узлы будут расставляться в течение года. Как только они будут установлены в конкретном регионе, операторам будут направлены уведомления. Операторам для подключения к узлу после получения уведомления дается 224 дня», — сказал он.

Оператор за это время должен будет перестроить систему, создать защищенный канал передачи данных и установить программное обеспечение, пояснил Хуторцев. По его словам, благодаря системе оператор сможет верифицировать номер за 500 миллисекунд. Предполагается, что «Антифрод» в полном объеме заработает до марта 2024 года, к нему должны подключиться все российские операторы связи.

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) запустил систему по борьбе с телефонными мошенниками в минувшем декабре, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. О ее разработке в начале 2022 года сообщал «Коммерсантъ». Газета со ссылкой на закрытый тендер писала, что контракт стоимостью 8,2 млн руб. был заключен в конце 2021 года.

К единой платформе верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод» в декабре прошлого года подключили три крупных российских оператора — «МегаФон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Для полного решения проблемы с мошенничеством необходимо подключение к «Антифроду» всех операторов связи.

Теги
Роскомнадзор мошенничество сотовые операторы телефонное мошенничество
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