Эксперт заявил в конгрессе США о риске 6 млн финансистов потерять работу

По словам профессора Корнелльского университета Маркоса Лопеза де Прадо, использование алгоритмов автоматизировало работу 6,14 млн человек, занятых в финансовой отрасли

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Профессор Корнелльского университета, бывший руководитель отдела машинного обучения в AQR Capital Management LLC и автор книги «Машинное обучение: алгоритмы для бизнеса» Маркос Лопез де Прадо в пятницу, 6 декабря, выступил в конгрессе США с показаниями о влиянии развития искусственного интеллекта на мировые рынки капитала, пишет Bloomberg.

По его словам, использование алгоритмов на рынках автоматизировало работу 6,14 млн человек по всему миру, занятых в финансовой и страховой отраслях. «Многие из них потеряют работу, не обязательно потому, что их уже заменяют машины, а потому, что они не обучены работать параллельно с алгоритмами», — подчеркнул эксперт.

Вице-президент Nasdaq Inc. Мартина Рейшо отметила, что биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, сегодня использует более 40 тыс. различных алгоритмов для поиска случаев манипулирования рынком в реальном времени. «Попытки злоупотребления на рынке стали более изощренными, группе наблюдения стало сложнее найти пресловутую иголку в стоге сена данных», — заявила она.

Старший директор Института CFA (Chartered Financial Analyst) Ребекка Фендер добавила, что 43% финансовых аналитиков ожидают значительных изменений в своей работе в течение следующих пяти—десяти лет. Ссылаясь на результаты опроса более 3,8 тыс. респондентов, Фендер подчеркнула, что три профессии, «скорее всего, исчезнут»: это агенты по продажам, трейдеры и аналитики производительности.