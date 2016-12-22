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Впервые в истории более половины землян получили доступ к интернету
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Впервые в истории более половины землян получили доступ к интернету
Технологии и медиа, 15:34
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Впервые в истории более половины землян получили доступ к интернету
К концу 2018 года доступ к интернету получат 3,9 млрд человек, или 51,2% жителей Земли, следует из подсчетов Международного союза электросвязи. В развитых странах доступ в Сеть будут иметь свыше 80% жителей, в Африке — 24,4%
Фото: Luis Tato / Bloomberg

Впервые в истории большинство жителей Земли получили доступ к интернету, сообщает Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union, ITU). По подсчетам специализированного учреждения ООН ​в области информационно-коммуникационных технологий, к концу 2018 года различными онлайн-услугами будут пользоваться 3,9 млрд человек, или 51,2% населения планеты.

«Это важный шаг на пути к более широкому, глобальному информационному обществу. Однако слишком много людей по всему миру все еще ждут возможности использовать преимущества цифровой экономики. Мы должны поощрять увеличение инвестиций со стороны государств и частного сектора, а также поддерживать развитие технологий и инновации, чтобы цифровая революция никого не оставила офлайн», — отметил генеральный секретарь ITU Хоулинь Чжао.

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​По данным ITU, за последние 13 лет доля жителей, имеющих доступ в Сеть, сильнее всего возросла в странах Африки, где она увеличилась более чем в десять раз — с 2,1% в 2005 году до 24,4%. Тем не менее именно в Африке распространение интернета пока находится на самом низком уровне — даже в Азиатско-Тихоокеанском регионе с его огромным населением доступ к интернету имеют уже 47% жителей.

​В целом в развитых странах мира доля жителей, пользующихся интернетом, выросла до 80,9% (в 2005 году было 51,3%), в развивающихся — до 45,3% (было 7,7%). В странах СНГ средний уровень проникновения интернета достиг отметки 71,3%, в странах Европы — 79,6%.

​В отчете ITU указывается также, что 96% населения Земли сейчас живет в пределах зоны покрытия мобильной сотовой связи, а число работающих сим​-карт уже превысило численность населения планеты. В то же время число пользователей стационарных телефонов продолжает снижаться: в 2018 году, по прогнозу ITU, их станет меньше на 12,4% (останется всего 942 млн). 

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Интернет
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