ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,32 66,24 EUR Нал. 76,70 75,33 USD Бирж. 66,84 +0,31 EUR Бирж. 75,79 +0,37 USD ЦБ. 66,45 +0,15 EUR ЦБ. 75,66 +0,27 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3985,70 +82,30 IMOEX 2443,38 +0,09% RTSI 1155,88 +0,15% Brent 62,59 +2,05% DJIA 25044,91 -3,03% Nasdaq 7179,16 -3,53%
ICANN рассказала об итогах замены ключей в мировом интернете
Лента новостей
Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 21:22, РБК и Lenovo МИД ответил на ультиматум Помпео и заявление НАТО о договоре о ракетах 21:09, Политика СМИ сообщили об отставке главы Минеральных вод 21:07, Политика Российским аэропортам выбрали имена Высоцкого, княгини Ольги и Рериха 21:02, Общество Экс-глава Минкультуры Грузии и соратник Саакашвили найден мертвым 20:56, Политика Российский керлингист получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг 20:48, Спорт Палладий рекордно подорожал до уровня золота 20:40, Бизнес Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 20:40, РБК и Toyo Генсек НАТО пообещал сохранить военное присутствие в Черном море 20:30, Политика В ФАС рассказали о проверке рекламы концертов Монеточки, Элджея и Face 20:30, Общество Помпео дал России 60 дней на выполнение договора о ракетах 20:22, Политика СМИ узнали о плане Exxon и Chevron продать нефтяные активы в Азербайджане 20:18, Бизнес ICANN рассказала об итогах замены ключей в мировом интернете 20:16, Технологии и медиа Все вокзалы Москвы решили проверить после сообщений об угрозе взрыва 20:06, Общество 5 модных трендов этого сезона 19:50, РБК Pink и KUPIVIP.RU Экс-директор «Табакерки» возглавил театр Маяковского 19:48, Общество Рынок госдолга США показал первый признак экономической рецессии 19:47, Экономика IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики 19:29, Общество Адвокат рассказал о возможной отправке Януковича на лечение в Израиль 19:29, Политика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 19:14, РБК и Mastercard ЕСПЧ отказался пересматривать дело Pussy Riot 19:12, Общество Nissan отложил решение по кандидатуре нового директора 19:09, Общество Всемирный банк спрогнозировал нефть по $71 на ближайшие три года 19:00, Экономика Politico включило Тимошенко в список людей 2019 года 18:56, Политика Бывший советник экс-мэра Ярославля Урлашова вышел на свободу 18:48, Общество Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 18:44, РБК и ГТЛК Где покататься на лыжах: 5 курортов и комплексов от США до Китая 18:34, Стиль На Украине объявили в розыск российских военных из-за инцидента на Азове 18:32, Политика
ICANN рассказала об итогах замены ключей в мировом интернете
Технологии и медиа, 20:16
0
ICANN рассказала об итогах замены ключей в мировом интернете
После 11 октября, когда прошла первая в истории замена ключей шифрования, часть интернет-провайдеров все еще проводит обновления, признала ICANN. На работу интернета это не повлияло, хотя корпорация может знать не о всех проблемах
Фото: Tim Hales / AP

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) впервые рассказала о деталях смены ключей шифрования для расширения, защищающего интернет-адреса от хакерских атак. Замена ключей проводилась первый раз в истории 11 октября. Незадолго до этой даты ICANN предупредила — в работе мировой Сети могут возникнуть проблемы, если не все интернет-провайдеры проведут обновления.

Замена прошла без каких-либо серьезных сбоев, сообщила глава по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN Александра Куликова, выступая на третьем Восточноевропейском DNS-форуме во вторник, 4 декабря. «Все состоялось довольно благополучно с учетом ранее ожидаемых сбоев, и нам не очень понятно почему», — призналась она.

Чего боялись в ICANN и почему интернет не распался на части, разбирался РБК.

Что произошло 11 октября

11 октября состоялась смена криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета (DNS). Такие ключи появились в 2010 году по инициативе ICANN. Они применяются в расширении DNS Security (DNSSEC) и необходимы для проверки подлинности ответов, что исключает возможность перехвата запроса, отправленного компьютером пользователей, злоумышленниками. Новый ключ должны были установить себе те, кто управляет распознавателями с функцией проверки подлинности, например интернет-провайдеры, администраторы сетей, разработчики программного обеспечения для распознавателей DNS, системные интеграторы и т.п.

ICANN взяла на себя обязательство, что будет менять криптографические ключи при необходимости или по истечении пяти лет работы. Однако первую в истории смену ключей несколько раз откладывали из-за низкой готовности интернет-провайдеров. В августе 2018 года ICANN предупредила, что небольшой процент интернет-пользователей испытает сложности при разрешении доменных имен (то есть при преобразовании имени ресурса в числовой IP-адрес, например rbc.ru — в 80.68.253.13), которые компьютеры используют для соединения друг с другом. Из-за таких сложностей часть пользователей не сможет открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.

Как прошел переход?

Как сообщила Александра Куликова, количество сообщений о сбоях в работе провайдеров было небольшим (менее десяти), они были получены через неформальные каналы (Twitter, e-mail рассылки и форумы). «Судя по всему, они были устранены без особых проблем. Напрямую к ICANN обращений не поступало», — отметила Куликова. В ICANN также «отследили две публикации в СМИ», в которых говорилось о сбоях в работе провайдеров из Ирландии (Eir) и США (Consolidated Communication), однако неясно, связаны ли эти сбои именно с заменой ключей.

Благополучность перехода в ICANN объяснить пока не могут. «Это может говорить о недостаточности данных для их интерпретации. Мы продолжаем анализ события вместе с техническим сообществом», — отметила Куликова. По ее словам, количество запросов на новые ключи возросло в момент их смены, но даже сейчас остается относительно высоким. «Вопрос состоит в том, почему количество запросов не падает. Есть подозрение, что существует какое-то количество серверов, которым не удается сверить ключи и соединиться, и они автоматически заново отправляют запросы. Это один из нерешенных вопросов сейчас», — пояснила Куликова.

Почему интернет не сломался

Как ранее поясняла РБК Куликова, потенциально с проблемами могут столкнуться те пользователи, у которых доступ в интернет так или иначе зависит от операторов, использующих расширение DNSSEC. В 2017 году таких насчитывалось около 750 млн человек — это примерно четверть всех пользователей интернета. В то же время Куликова говорила, что все крупные игроки заранее произвели необходимые обновления и их клиенты не должны были заметить переход.

По словам старшего вице-президента и технического директора ICANN Дэвида Конрада, также выступавшего на DNS-форуме, если устройство пользователя обратилось к серверу, который не произвел замену ключа, оно может переключиться на другой сервер, который не использует расширение безопасности DNSSEC и потому не нуждается в подтверждении ключа.

По словам директора Координационного центра доменов.RU/.РФ Андрея Воробьева, «возможно, были какие-то перебои, например, могла не с первого раза запуститься страница, но пользователи списывали их на что-то другое — на потерю сигнала, например». Современные системы разветвленные — это особенность архитектуры, они многократно дублируют сами себя, и одна часть может подстраховать другую, пояснил Воробьев. «О внутренней жизни сети может знать только сам оператор», — отметил он.

Как пояснил РБК руководитель проектов DNS Центра взаимодействия компьютерных сетей «МСК-IX» Павел Храмцов, скорее всего, провайдеры отключили проверку через DNSSEC, поэтому клиенты просто не заметили никаких проблем. «Конечный клиент все равно всегда получает ответ от оператора и попадает на нужную ему страницу, соответственно, никто не жалуется. Если бы проверкой достоверности полученных из системы DNS данных занимался сам конечный клиент, то тогда он бы сам мог столкнуться с проблемой», — сказал Храмцов. Зачастую архитектура сетей операторов устроена очень сложно, поэтому любые изменения настроек требуют длительной работы инженеров и тестирования — это сложная задача, пояснил Воро​бьев.

Автор: Евгения Баленко.
Теги: ICANN , Интернет , DNS , кибербезопасность
Главное
Помпео дал России 60 дней на выполнение договора о ракетах Политика
Материалы по теме
Предупредившая о сбоях интернета ICANN обновила ключи безопасности Технологии и медиа
Администратор доменов ICANN предупредил о нехватке средств Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter