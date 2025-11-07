Создатель интернета рассказал, что забыл туда включить

Бернерс-Ли, создавая Всемирную паутину в ЦЕРНе, мечтал о «новой эре человеческого творчества». Сегодня он сетует, что крупные технологические компании собирают персональные данные и подталкивают людей к зависимости от контента

Тим Бернерс-Ли (Фото: Sven Braun / dpa / Global Look Press)

Британский информатик и создатель World Wide Web Тим Бернерс-Ли в мемуарах This is For Everyone рассказывает о том, как в 1989 году, работая в ЦЕРН (Швейцария), он придумал концепцию Всемирной паутины, и сетует на разворот интернета к монетизации в последние годы, когда крупные технологические компании собирают персональные данные и подталкивают миллиарды людей к зависимости от контента, сообщает Bloomberg.

Изначальной задумкой Бернерса-Ли, выпускника физического факультета Оксфордского университета, было помочь компьютерам ЦЕРНа общаться друг с другом, однако потом он понял, что может найти способ, позволяющий всем компьютерам делать это с помощью системы, которую он изначально назвал «сеткой». Ученый создавал инфраструктуру, а не продукт, и полагал, что другие заставят интернет работать честно.

Бернерс-Ли сожалеет, что на заре интернета никто не создал систему, позволяющую совершать небольшие и безопасные платежи. Представьте себе, что вы заходите на новостной сайт или стриминговый сервис и платите небольшую сумму за чтение статьи или просмотр передачи, при этом все цифровые кассы привязаны к безопасному онлайн-кошельку, отмечает Bloomberg. «Мы рассматривали [микроплатежи] в самом начале», — говорит «отец Всемирной паутины» в беседе с агентством.

Однако, по его словам, если бы он попытался взимать плату с первых пользователей, интернет «не стал бы популярным», а он хотел сделать его глобальным. Реклама позволила демонстрировать контент бесплатно, но это привело к тому, что люди бесконечно «кликают» и «скроллят». Несколько компаний стали доминировать в новой экономике, и теперь веб-серфинг означает времяпрепровождение на сайтах, принадлежащих Meta (в России признана экстремистской организацией и запрещена), Google и Amazon.

«Нужно уметь фиксировать хаос», — считает Бернерс-Ли. «Не может быть очень жесткой системы, способной фиксировать только таблицы и данные со строками и столбцами», — говорит он.

Его текущий проект Solid пытается децентрализовать пользовательские данные и забрать контроль у крупных технологических платформ, однако ограниченное распространение Solid показывает, что одна лишь техническая архитектура не может конкурировать с бизнес-моделями, основанными на рекламе.

Бывший заместитель премьер-министра Великобритании (с 2010 по 2015 год), бывший руководитель отдела глобальной политики Meta Ник Клегг в своей книге How to Save the Internet, в свою очередь, оспаривает общественное недоверие к крупным технологическим компаниям, указывая на то, что люди исторически опасаются «машин» — от печатного станка до велосипеда.

Однако, отмечает Bloomberg, Клегг забывает, что публичное недовольство Meta было вызвано не ее технологиями, а лежащей в ее основе бизнес-моделью и бесконечным потоком контента, вызывающего зависимость.

«Если бы только мы могли обратить вспять технический прогресс», — иронизирует он над своими критиками, представляя их «нажимающими на кнопку «Поделиться». Однако, опять же замечает Bloomberg, проблема заключается не в кнопке «Мне нравится», а в монетизации контента, что заставляет людей бесконечно тыкать пальцем в экраны своих смартфонов. В конечном итоге деньги стали важнейшей архитектурой, лежащей в основе интернета, — от таргетированной рекламы до бесконечного скроллинга, подмечает агентство.

В эпоху искусственного интеллекта (ИИ) такие люди, как глава OpenAI Сэм Альтман и генеральный директор ИИ-подразделения Google, Google DeepMind, Демис Хассабис, часто туманно рассуждают об утопическом будущем, в котором с приходом общего искусственного интеллекта (AGI — раздел теоретических исследований искусственного интеллекта, направленный на разработку ИИ с когнитивными функциями человеческого уровня, включая способность к самообучению) можно будет вылечить рак, положить конец изменению климата и решить трудноразрешимые человеческие проблемы. Эти обещания очень похожи на «новую эру человеческого творчества», о которой мечтал Бернерс-Ли, создавая Всемирную паутину в ЦЕРНе. Однако они окажутся пустыми, если OpenAI, Google и другие компании будут финансировать свои ИИ-проекты за счет рекламы, заключает Bloomberg.

«Молодые люди забывают, каким был ранний интернет, — говорит гендиректор соцсети Bluesky Джей Грейбер. — Вы могли настроить MySpace, веб-сайты и даже завести блог». Bluesky — децентрализованный сервис микроблогов, предоставляющий пользователям больше контроля над своими лентами, алгоритмами и профилями. Сейчас все, что есть в Сети, определяют всего несколько крупных компаний, подчеркивает Грейбер.