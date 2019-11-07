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WhatsApp разрешил пользователям контролировать приглашения в группы
Мессенджер заменил настройки круга лиц, которые могут приглашать пользователя в группы. При включенной функции такому пользователю придет приглашение от администратора группы
Фото: La Nacion / ZUMA / ТАСС

Мессенджер WhatsApp скорректировал настройки приватности, позволяющие ограничить круг лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты. Об этом говорится в блоге компании.

Компания начала тестировать новую функцию еще в апреле. Тогда пользователям предлагали выбрать, кто именно может добавлять их в группы: «все», «мои контакты» или «никто». Теперь мессенджер решил заменить последний вариант на «мои контакты, кроме», таким образом, пользователя смогут добавить все номера из телефонной книги, кроме указанных им исключений.

Разработчики отмечают, что ввели правки на основе отзывов пользователей после начала тестирования. Запрет на добавление в группы компания решила ввести, чтобы у тех, кто работает с мессенджером, было «больше контроля» над своим общением.

Технологии и медиа
WhatsApp разрешил ограничивать возможность добавления в группы

Чтобы включить ограничение, в приложении в разделе «Аккаунт» нужно открыть вкладку «Конфиденциальность», затем «Группы» и выбрать там один из трех вариантов. Если пользователь ограничил число тех, кто может добавлять его в чаты, система предложит создателю группы отправить ему личное сообщение с приглашением, которое будет отображаться в течение трех дней, а затем будет автоматически удалено.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: WhatsApp
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