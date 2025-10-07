Разработчик операционных систем из КНДР открыл офис в России

Представительство появилось во Владивостоке, где ранее открывались филиалы и других компаний из КНДР

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Во Владивостоке открылось представительство компании, вероятно, связанной с северокорейской Red Star Technology Exchange Company, разработчиком операционных систем, сообщает NK News.

Компания называется Bulgunbyol Technology Trading Company (Bulgunbyol, как уточняет портал, это означает «Красная звезда»), офис был открыт 24 сентября при содействии Торговой палаты КНДР. В СПАРКе можно найти представительство компании под названием «Техническая внешнеторговая компания Пульынпел».

Дата ее регистрации — 24 сентября. Место регистрации — Владивосток, ул. Босфора, 42 (здание в прибрежной зоне недалеко от пролива Босфор Восточный). Руководителем назван Ким Чхоль Ён, в компании пять иностранных работников. Обозначенный вид деятельности — исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

NK News отмечает, что это первая фирма из КНДР, зарегистрированная в России в этом году, до этого появлялись и другие. Они открывались, несмотря на санкции ООН в отношении Северной Кореи, которые запрещают гражданам страны получать доходы за границей.

Портал пишет, что Red Star разрабатывает одноименную операционную систему, ее последняя известная версия Red Star 4.0 была выпущена в 2018–2019 годах. ОС была основана на Linux и разработана в начале 2000-х. Первое время ее внешний вид был похож на интерфейс Windows, но в 2013-м он был переориентирован на внешний вид MacOS.

Исследователь кибербезопасности Джунад Али в разговоре с порталом допустил, что офис открыт не для распространения ОС Red Star, которая ориентирована на работу в самой КНДР, а на экспорт IT-работников.

В августе прошлого года, как отмечает NK News, в России появился филиал корпорации Kumryun Trading, он тоже был зарегистрирован во Владивостоке. ООН внесла ее в санкционный список и называет эту корпорацию связанной с закупочной деятельностью «Корпорации по развитию горной промышленности и торговли Кореи», которая «является основным торговцем оружием КНДР и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями».