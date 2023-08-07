Ученые из США побили свой рекорд по выходу энергии в термоядерном синтезе

В декабре ученые из США впервые получили чистый прирост энергии при реакции термоядерного синтеза — при использованных 2,1 мегаджоулях было получено 3,15 мегаджоулей. Предварительно, в новом эксперименте получили 3,5 мегаджоуля

Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса (Фото: Damien Jemison / Lawrence Livermore National Laboratory / Reuters)

Ученые из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса сообщили, что второй раз в истории добились чистого прироста энергии в реакции термоядерного синтеза и смогли получить ее более высокий выход, сообщает Reuters со ссылкой на представителя лаборатории.

Термоядерный синтез представляет собой процесс, во время которого два легких атомных ядра объединяются в одно более тяжелое с высвобождением большого количества энергии. Благодаря таким реакциям излучают энергию звезды, в том числе и Солнце.

В первый раз прироста энергии ученые смогли добиться в декабре прошлого года. Они проводили эксперимент при помощи небольшой гранулы водородной плазмы и самого большого в мире лазера. Им удалось получить около 3,15 мегаджоуля энергии, что на 120% превысило использованную в лазере энергию — 2,1 мегаджоуля. В Минэнерго США тогда заявили, что это является «крупным научным прорывом, который <...> проложит путь к достижениям в области национальной обороны и будущему экологически чистой энергетики».

Пока окончательных данных по проведенному 30 июля эксперименту еще нет, добавил представитель лаборатории. Financial Times со ссылкой на источники пишет, что предварительные данные говорят о получении более 3,5 мегаджоулей энергии. Газета указывает, что ее хватило бы для питания домашнего утюга в течение часа.





Reuters отмечает, что наука уже около 100 лет назад установила, что именно термоядерный синтез приводит к выделению солнечной энергии, и с тех пор человечество пытается развить его на своей планете. В случае успеха возможно будет бороться с изменениями климата, особенно, если технология будет выведена на коммерческий уровень.

FT указывает, что такое влияние возможно за счет того, что термоядерный синтез не выделяет углерод и не оставляет радиоактивных отходов, которые будут долго существовать. Кроме того, используемые в реакции изотопы водорода — дейтерий и тритий — нужны в небольшом количестве, которого, теоретически, хватит для обеспечения дома энергией на сотни лет.

Несмотря на эти перспективы, пока ученые сомневаются, что термоядерные электростанции могут появиться уже в ближайшие десятилетия. Однако нынешние успехи говорят о перспективе технологии, отмечает газета.