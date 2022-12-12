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FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии

FT: ученые в Калифорнии добились прорыва в получении энергии из термоядерного синтеза
Реакции термоядерного синтеза позволяют получать энергию без радиоактивных отходов и оставления углеродного следа. Ученые в США во время эксперимента получили больше энергии, чем ожидалось, из-за чего пострадало оборудование
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Ученые в США приблизились к получению полностью экологически чистой энергии, впервые добившись чистого прироста энергии в реакции термоядерного синтеза с инерционным удержанием. Эксперт был проведен при помощи небольшой гранулы водородной плазмы и самого большого в мире лазера, пишет Financial Times со ссылкой на трех собеседников, ознакомившихся с предварительными результатами работы ученых.

В Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии удалось воспроизвести процесс ядерного синтеза (тот же процесс, что происходит на Солнце) и получить около 2,5 мегаджоулей энергии, что на 120% превысило использованную в лазерах энергию — 2,1 мегаджоулей. Двое источников FT отметили, что энергии было получено больше, чем планировалось, что привело к повреждению диагностического оборудования и усложнило анализ результатов, прорыв уже широко обсуждается учеными.

«Если это подтвердится, мы станем свидетелями исторического момента», — оценил данные FT в беседе с изданием физик, популяризатор термоядерной энергии Артур Таррелл.

Реакции термоядерного синтеза не оставляют углеродный след, не производят радиоактивных отходов, которые долго распадаются, а небольшой объем водородного топлива теоретически могла бы питать дом в течение сотен лет, указывает FT.

В лаборатории подтвердили FT, что успешно провели эксперимент в National Ignition Facility (NIF) , однако анализ результатов продолжается. «Анализ продолжается, поэтому публикация информации <...> до завершения этого процесса была бы неточной», — говорилось в сообщении.

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При этом Минэнергетики США объявило, что министр Дженнифер Гранхолм и замминистра по ядерной безопасности Джилл Хруби объявят о «крупном научном прорыве» в лаборатории во вторник, 13 декабря. В ведомстве отказались от комментариев.

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США термоядерный синтез энергетика
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