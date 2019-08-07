Samsung представил новые смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+

В новых устройствах Galaxy Note упор сделан на многофункциональность. «Каждый элемент новых смартфонов был разработан, чтобы помочь пользователям воплощать задуманное быстрее и качественнее, независимо от того, заканчивают ли они большой рабочий проект, снимают и редактируют профессиональное видео или играют в любимую мобильную игру», — отметил

президент и глава подразделения IT & Mobile Communications Samsung Electronics Донг Джин Ко. Во время презентации он также обратил внимание на то, что в новых смартфонах большое внимание было уделено безопасности устройства (в 2016 году компании пришлось снимать с производства Galaxy Note 7 из-за проблем с аккумуляторами: батареи сильно перегревались и иногда возгорались).

В России устройства поступят в продажу 23 августа, предзаказ стартует в пятницу, 8 августа, говорится в сообщении Samsung. Рекомендованная розничная цена составит 89,99 тыс. руб. на Note 10+ и 76,99 тыс. руб. на Note 10. Смартфоны будут доступны в белом, черном и красном цветах, а также в перламутровом «аура».

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо» в первом полугодии 2019 года в России было продано 13,5 млн смартфонов, что на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем этого рынка вырос на 12%, до 216 млрд руб. Средняя цена смартфона составила около 16 тыс. руб.

В денежном выражении в первом полугодии также лидировал Samsung, занимая 30% российского рынка. На втором месте была Apple с 29,5% рынка, на бренды Huawei и Honor приходилось 26,4%, на Xiaomi — 5,3%. По данным МТС, эти бренды в первом полугодии занимали 92% рынка в денежном выражении.

Наиболее популярным брендом смартфонов среди россиян в первом полугодии был Samsung, на который пришлось около 30% продаж в штуках. В то же время совокупная доля устройств под брендами Huawei и Honor (принадлежит Huawei) достигала порядка 33%. В число пяти самых популярных производителей также вошли Apple и Xiaomi. В общей сложности лидеры занимали 82% рынка в натуральных продажах, годом ранее их доля составляла 65%.