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«Яндекс» запустил беспилотное такси в одном из районов Москвы

«Яндекс» объявил о запуске беспилотного такси в Ясенево
Первыми возможностью заказать беспилотные такси смогут воспользоваться пользователи, выражавшие желание принять участие в тестировании технологии, и жители столичного района Ясенево
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Яндекс» объявил о запуске беспилотного такси в одном из районов Москвы — Ясенево, говорится в сообщении компании (есть у РБК). Это сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект.

«Роботакси работают в тестовом режиме в районе Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи. Заказать поездку можно в приложении «Яндекс Go», — говорится в сообщении компании.

При этом в соответствии с законом в машине будет находиться водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки, отметили в «Яндексе».

Возможность заказать такое такси раньше всех появится у пользователей, которые подавали заявку на сайте проекта, затем сделать это смогут и другие жители Ясенево. У них в приложении «Яндекс Go» появилась специальная кнопка для заказа роботизированных такси, нажав на которую пользователи смогут выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в Ясенево есть сорок возможных точек посадки в машины под управлением искусственного интеллекта. Например, жители района смогут доехать от школы «Созвездие» до метро или от Битцевского парка до супермаркета Eurospar, поясняет компания.

«Яндекс» начал работать над технологией беспилотного управления автомобилем в конце 2016 года. Цель проекта — создать технологию, которая не требует присутствия человека за рулем. В феврале 2018 года беспилотный автомобиль «Яндекса» впервые проехал по улицам Москвы после снегопада, в мае прокатил 700 посетителей Yet another Conference, а уже в июне проехал 789 км от Москвы до Казани.

В июле 2018 года «Яндекс» и правительство Москвы подписали соглашение о развитии беспилотного транспорта в столице.

Первым городом России, где запустили беспилотное такси, стал наукоград Иннополис в Татарстане — это город-спутник Казани. В нем расположены университет «Иннополис» и одноименная особая экономическая зона. В Москве до этого момента беспилотные автомобили передвигались в тестовом режиме.

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В сентябре 2020-го «Яндекс» выделил направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). «Яндекс» испытал первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года: по состоянию на сентябрь прошлого года в «беспилотном парке» IT-холдинга было 130 подобных машин, которые ездили по дорогам общего пользования в России, США и Израиле.

О планах запустить беспилотное такси в Москве в коммерческом режиме в столице известно давно: в 2021 году вышел проект постановления правительства, из которого следовало, что компания планирует запустить пассажирские перевозки автомобилями под управлением искусственного интеллекта в столице. Из документа следовало, что в экспериментах будут участвовать немного беспилотников: восемь в Иннополисе и десять в Москве, позднее компания планировала увеличить количество автомобилей до 1 тыс.

Осенью 2021 года компания назвала районы, где будет проводиться тестирование технологии — окрестности станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк» на юге столицы. В компании объясняли, что Ясенево — это один из самых больших районов Москвы, и его жители часто пользуются таким транспортом.

В декабре того же года глава «Яндекса» Тигран Худавердян в интервью РБК сообщил, что компания ждет разрешения на публичное тестирование беспилотных такси на дорогах общественного пользования. По его словам, разрешение на запуск такси компания ожидает так долго потому, что речь идет о технологии, для которой особенно важна безопасность.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Яндекс Такси Москва
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