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«Коммерсантъ» узнал, что бывший замдиректора ЦЭНКИ получил 9 лет колонии

«Коммерсантъ»: экс-замдиректора ЦЭНКи Арустамов получил 9 лет колонии по делу о взятках
Заместитель руководителя генподрядчика строительства космодрома Восточный брал откаты при оплате работ по возведению жилого комплекса и другой инфраструктуры, посчитал суд. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима
Фото: Марат Арустамов (Фото: АО «ЦЭНКИ»)
Фото: Марат Арустамов (Фото: АО «ЦЭНКИ»)

Бывший заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марат Арустамов получил 9 лет колонии строгого режима по делу о взятке. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным газеты, бывшего заместителя главы ЦЭНКИ признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК России. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Изначально, в октябре 2021 года, Арустамов проходил подозреваемым по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Основанием для этого послужили показания гендиректора московской строительной компании «Респект-СМ» Алика Алексаняна, также арестованного по обвинению в махинациях.

Алексанян сообщил следователям, что в 2020 году был вынужден передать замдиректору ЦЭНКИ 3 млн руб. через посредника, поскольку тот никак не отправлял аванс в размере 200 млн руб. на строительство жилья для сотрудников космодрома Восточный в ЗАТО Циолковский. Посредник, бывший сотрудник ЦЭНКИ, также оказавшийся под следствием, сообщил, что донес до управленца всего 1 млн руб., однако этого оказалось достаточно, чтобы взять Арустамова под стражу. Позднее материалы его дела были переданы в СКР, где обвинение переквалифицировали на взятку.

Сам Арустамов свою вину категорически отрицал. В самом суде показания изменил и посредник, заявивший, что он оговорил управленца, которому якобы ничего не передавал, сообщает газета. Тем не менее был вынесен обвинительный приговор, а защита Арустамова заявила о намерении в ближайшее время его обжаловать.

Суд арестовал замгендиректора ЦЭНКИ после проверки «Роскосмоса»
Общество
Марат Арустамов

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Арустамов подозревается в получении взяток за финансирование работ, проводимых строительной компанией «Респект-СМ», которая выступала подрядчиком при строительстве жилого комплекса на территории космодрома Восточный. Кроме того, она должна была создать в ЗАТО «Циолковский» полную инженерную инфраструктуру, построить объекты социального и культурно-бытового обеспечения, а также благоустроить территорию.

Издание уточнило, что в прошлом октябре гендиректор «Респект-СМ» Алик Алексанян через знакомого обратился к Арустамову с просьбой перечислить его компании аванс в размере 200 млн руб. В статье говорилось, что тот согласился, «но за откат в 1,5 млн руб.» Как указывал руководитель «Респект-СМ», оплата за работы по строительству на космодроме Восточный поступала только за откаты в размере до 5% от сумм платежей.

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Кроме того, «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщали, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин устроил «разнос» директору ЦЭНКИ Руслану Мухамеджанову, так как остался недоволен ходом работ по строительству. Как сказал собеседник «РИА Новости», глава госкорпорации заявил, что генподрядчик строительных работ на Восточном «не справляется с [своей] функцией». В связи с этим Рогозин решил перевести руководство ЦЭНКИ и дирекции космодрома Восточный ближе к строительству и перенести головные офисы предприятий из Москвы в Циолковский.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Роскосмос взятка ЦЭНКИ «Восточный»
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