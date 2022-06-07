ВТБ продал долю в «СТС Медиа»

ВТБ до марта этого года уступил Национальной медиа группе свою долю в холдинге «СТС Медиа», управляющем развлекательными каналами СТС и «Домашний». Покупатель сообщил, что сделка состоялась до введения санкций в отношении госбанка

Фото: Marc Atkins / Getty Images

Национальная медиа группа после окончании отчетного года выкупила 45% АО «Медиа Инвестиции» у второго акционера, указано в бухгалтерской отчетности головного АО «Национальная медиа группа» за 2021 год, с которой ознакомился РБК. Пояснения к отчетности подписаны гендиректором Национальной медиа группы Светланой Балановой 1 марта 2022 года.

«Медиа Инвестиции» — компания, через которую Национальная медиа группа владеет холдингом «СТС Медиа». Вторым акционером через АО «Клиенты Стратегия Результат» была группа ВТБ.

24 февраля 2022 года, в день начала военной спецоперации на Украине, ВТБ попал в санкционный список Великобритании, а затем — США, что привело к блокировке его активов в США, запрету на долларовые транзакции и на проведение транзакций с американскими контрагентами.

После этого ВТБ объявил о сокращении своего участия сразу в нескольких активах: доля в Почта Банке стала меньше 50%, был также передан контрольный пакет в футбольном клубе «Динамо». На следующий день, 25 февраля, стало известно, что банк в ходе допэмиссии также снизил свою долю в «Деметра-Холдинге», объединяющем зерновые активы.

Выкуп акций «Медиа Инвестиций» состоялся в рамках плановой консолидации пакета и до введения санкций, заявил представитель Национальной медиа группы. Пресс-служба ВТБ отказалась от комментариев.

«СТС Медиа» управляет развлекательными каналами СТС, «Домашний», «Че», CTC Love и CTC Kids. По итогам первых четырех месяцев этого года СТС занимал, согласно измерениям Mediascope, в крупных городах шестое место среди самых популярных каналов, «Домашний» — седьмое. Общая среднесуточная доля СТС, «Домашнего», «Че» и CTC Love среди зрителей старше четырех лет в январе—апреле равнялась 9,6%. Для сравнения: аналогичный суммарный показатель шести развлекательных каналов «Газпром-Медиа» (ТНТ, ТВ3, «Пятница» и др.) — 9,2%.

Читайте на РБК Pro Pro Медитация меняет мозг. Так ли это Медитация меняет мозг. Так ли это Исследования Pro Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Статьи Pro Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Статьи Pro Быть веганом полезно. Правда ли это Быть веганом полезно. Правда ли это Статьи Pro Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Статьи Pro Успех по Фрейду: почему McDonald's не уступает конкурентам Успех по Фрейду: почему McDonald's не уступает конкурентам Статьи Pro Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Статьи Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи

Национальная медиа группа в своей отчетности не указала сумму, за которую приобрела 45% «Медиа Инвестиций». Упоминается лишь номинальная стоимость пакета — 450 тыс. руб.

В декабре 2018 года, когда Национальная медиа группа и ВТБ через «Медиа Инвестиции» покупали у Ивана Таврина 75% «СТС Медиа», за этот пакет были заплачены 18 млрд руб. ($269 млн по курсу ЦБ на день сделки). Тогда в ВТБ отмечали, что банк не будет управлять «СТС Медиа», этим займется Национальная медиа группа.

Таврин приобрел пакет «СТС Медиа» в конце 2015 года. В январе 2016-го вступали в силу поправки в закон «О СМИ», которые запрещали иностранцам владеть более чем 20% в компаниях-учредителях российских СМИ. Поэтому шведская Modern Times Group, на тот момент мажоритарный акционер, и держатели торговавшихся тогда на NASDAQ ценных бумаг «СТС Медиа» были вынуждены расстаться с акциями телехолдинга. Таврин вместе с тогдашним партнером Алишером Усмановым заплатил за 75% «СТС Медиа» $193 млн (около 14 млрд руб. по курсу ЦБ на день сделки).

Как покупали 75% «СТС Медиа» в 2018 году Для покупки у Таврина 75% «СТС Медиа» понадобился кредит, указано в отчетности АО «Медиа Инвестиции» за 2019 год. Еще 19 декабря 2018 года эта компания получила заем от «физического лица Колбина В.П.» в размере 12,3 млрд руб. «для цели приобретения инвестиции в ООО «СТС Медиа». Уже 29 декабря 2018 года (на следующий день после того, как был осуществлен переход права собственности на пакет «СТС Медиа») 6,8 млрд руб. из привлеченной суммы были погашены. Оставшиеся 5,5 млрд руб. «Медиа Инвестиции» обязались выплатить до конца 2023 года, процентная ставка равнялась 16%. «Медиа Инвестиции», получив в собственность 75% «СТС Медиа», привлекли заем от приобретенной компании на те же 12,3 млрд руб. по беспроцентной ставке. 10 февраля 2020 года собственник 75% телехолдинга получил 930 млн руб. беспроцентного займа от структуры «СТС Медиа», а 11 февраля Колбину были перечислены 938,8 млн руб. и тем самым погашены проценты за период с 19 декабря 2018-го по 31 декабря 2019 года.

Остававшиеся 25% «СТС Медиа», по информации ЕГРЮЛ на 30 декабря 2021 года, принадлежат кипрской Telcrest Investments Ltd. Она стала совладельцем телехолдинга летом 2011 года, выкупив за $1,07 млрд долю у «Альфа-Групп». В 2014 году, когда США ввели санкции в отношении этого банка, связанной с ним ИК «Аброс» и Юрия Ковальчука, Telcrest также попала под санкции.

В 2015 году стало известно, что акционером Telcrest стал ВТБ. Его доля в кипрской компании могла тогда равняться 30,1%, а косвенная в «СТС Медиа» — 7,6%. Другими совладельцами Telcrest тогда значились напрямую банк «Россия», Алексей Мордашов, «Сургутнефтегаз» и Национальная медиа группа.

Пресс-службы Национальной медиа группы и ВТБ не уточнили, сохраняют ли они сейчас долю в Telcrest. РБК направил запросы представителям Мордашова, «Сургутнефтегаза» и банка «Россия».