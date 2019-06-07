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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Дуров позвал специалистов «Яндекса» развивать новостной сервис в Telegram
По мнению создателя мессенджера, Telegram может стать площадкой для рекомендации новостей «без политической цензуры»
Павел Дуров (Фото: Tatan Syuflana / AP)

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в своем русскоязычном канале обратился к сотрудникам «Яндекса», предложив им перейти в его команду и развивать сервисы рекомендации новостей.

«В свое время мы организовали «Ноев ковчег» для лучших разработчиков «ВКонтакте», пригласив их на работу в Telegram. В этом году мы хотим дать такой же шанс разработчикам «Яндекса», которые занимаются сервисами рекомендации контента», — написал Дуров.

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Он назвал сервис агрегатора новостных сообщений «Яндекс.Новости» впечатляющим с технической точки зрения, но, по мнению Дурова, тот «ограничен цензурой и русскоязычным рынком». Мессенджер же позволяет создать похожие по функционалу глобальные сервисы «без политической цензуры».

«У нас есть шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей», — считает Дуров.

Представитель «Яндекса» отказался от комментариев РБК.

По данным портала для анализа трафика SimilarWeb, сайт news.yandex.ru занимает десятое место по посещаемости в России и 121-е — в мире. За последние шесть месяцев на портал совершено 369,8 млн заходов. 90% трафика приходится на пользователей из России, на втором месте — Украина (1,8%), на третьем — США (1,22%).

Автор: Андрей Гатинский
При участии: Мария Коломыченко
Теги: «Яндекс», Павел Дуров
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