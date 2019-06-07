Дуров позвал специалистов «Яндекса» развивать новостной сервис в Telegram

По мнению создателя мессенджера, Telegram может стать площадкой для рекомендации новостей «без политической цензуры»

Павел Дуров (Фото: Tatan Syuflana / AP)

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в своем русскоязычном канале обратился к сотрудникам «Яндекса», предложив им перейти в его команду и развивать сервисы рекомендации новостей.

«В свое время мы организовали «Ноев ковчег» для лучших разработчиков «ВКонтакте», пригласив их на работу в Telegram. В этом году мы хотим дать такой же шанс разработчикам «Яндекса», которые занимаются сервисами рекомендации контента», — написал Дуров.

Он назвал сервис агрегатора новостных сообщений «Яндекс.Новости» впечатляющим с технической точки зрения, но, по мнению Дурова, тот «ограничен цензурой и русскоязычным рынком». Мессенджер же позволяет создать похожие по функционалу глобальные сервисы «без политической цензуры».

«У нас есть шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей», — считает Дуров.