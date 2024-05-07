Первый полет корабля Starliner корпорации Boeing на МКС с астронавтами отложили

Первый полет корабля Boeing на МКС с астронавтами отменили

Причиной отмены пуска корабля Starliner стали проблемы с клапаном ступени Centaur ракеты-носителя Atlas V. На МКС должны были отправиться астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс и пробыть на станции неделю

Первый пилотируемый полет корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС) отложен, сообщило агентство NASA в соцсети X.

Пуск отменили из-за проблем с клапаном ступени Centaur ракеты-носителя Atlas V. Астронавты покинули Starliner.

Компания-разработчик ракеты United Launch Alliance (ULA) в соцсети подтвердила отмену запуска корабля.

Пуск был запланирован на 22:34 6 мая по местному времени (05:34 7 мая мск) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. На МКС должны были отправиться астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс и пробыть на станции неделю.

Изначально первый испытательный полет Starliner с экипажем планировался на начало марта этого года, но из-за технических трудностей запуск перенесли.

Полет корабля Boeing — демонстрационный, чтобы проверить все возможности системы Starliner, ее способность отправлять экипажи на МКС и возвращать на Землю. Предполагается, что Starliner проведет в стыковке с МКС восемь суток, после чего приземлится в пустыни в западной части США.