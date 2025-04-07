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Ученые создали жвачку — «ловушку» для вирусов

Американо-финская команда ученых добилась прогресса в создании жвачки, способной нейтрализовать почти все вирусы в ротовой полости. Сейчас препарат проходит клинические исследования
Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press
Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press

Ученые разработали жевательную резинку, которая может снижать вирусную нагрузку в полости рта более чем на 95%. Результаты исследования ученых из Школы стоматологии Пенсильванского университета совместно, Института природных ресурсов Финляндии и факультета сельскохозяйственных наук Хельсинского университета опубликовано в научном журнале Molecular Therapy.

Ученые заметили, что рот — основная точка входа и выхода для многих вирусов, а слюна зачастую несет высокую вирусную нагрузку, из-за чего предположили, что доставка противовирусных белков в рот, где вирусы размножаются и распространяются будет эффективным решением.

В исследовании они основывались на своей предыдущей работе над жевательной резинкой, содержащей белок, позволивший снизить содержание вируса SARS—CoV—2 в слюне более чем на 95%, согласно клиническим испытаниям.

В новой работе ученые протестировали способность жевательной резинки, изготовленной из бобов Lablab purpureus, которые содержат противовирусный белок—«ловушку» FRIL. Он нейтрализует два вируса простого герпеса (HSV-1 и HSV-2), сезонные гриппы H1N1 и H3N2. Рецептура жвачки позволяла эффективно и последовательно высвобождать FRIL в очагах вирусной инфекции. Испытания показали, что двухграммовой пластинки жевательной резинки с содержанием 40 мг бобового экстракта достаточно для снижения вирусной нагрузки более чем на 95%.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Разработанная учеными жевательная резинка прошла проверку безопасности по нормативам Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США, доказав соответствие клиническим стандартам, необходимым для лекарственных препаратов. Сейчас жвачка против коронавируса проходит клинические испытания, направленные на оценку ее способности снижать вирусную нагрузку у настоящих пациентов.

Сейчас ученые планируют разработать версию жвачки для борьбы с птичьим гриппом, распространяющимся в Северной Америке. За предыдущие три месяца от гриппа H5N1 пострадали 54 млн птиц, а в США и Канаде зарегистрировали несколько случаев заражения людей.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Финляндия США ученые
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