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Роспотребнадзор назвал «неизвестный вирус» микоплазменной инфекцией

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Роспотребнадзоре заявили, что «неизвестный вирус», сообщения о котором появились в одном из телеграм-каналов 29 марта, оказался микоплазменной инфекцией. Об этом сообщил официальный канал ведомства в Telegram.

«В своих публикациях редакция не называла вирус «новым», лишь «неизвестным» (так как он не был установлен), также высказались предположения, что это может быть «микоплазменная пневмония», что вскоре и подтвердилось результатами», — говорится в публикации.

При этом в ведомстве отметили, что ситуация находится на строгом контроле. В Роспотребнадзоре добавили, что эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема.

Микоплазменная пневмония — атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae. Пик сезонных колебаний заболеваемости такой пневмонией характерен для осенне-зимнего периода, ей преимущественно подвержены дети и подростки.

Заболевание сопровождается сильным и продолжительным кашлем, может подняться температура, отмечаются боли в грудной клетке, может развиться обструкция бронхов. Для подтверждения диагноза рекомендуется проведение ПЦР-теста. Микоплазменная пневмония обычно имеет благоприятное течение, в редких случаях — очень тяжелое. Вакцины от заражения этой инфекцией нет.

Телеграм-канал SHOT 29 марта сообщил о появлении в России неизвестного вируса. По данным канала, заболевшие жаловались на высокую температуру и сильный кашель с кровью, при этом тесты на COVID-19 и грипп были отрицательными.

Одна из заболевших в разговоре с SHOT заявила, что «врачи отмечают много случаев» заражения вирусом, который не удается определить, при этом в заключении больным диагноз указывали как «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная — ОРВИ».

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Роспотребнадзор инфекция пневмония заболевание
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