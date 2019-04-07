WSJ узнал о плане Facebook проложить подводный кабель вокруг Африки

Facebook намерена облегчить себе доступ к пользователям на Африканском континенте. Ради этого компания изучает возможность реализации проекта «Симба» — оптоволоконного кабеля вокруг Африки

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

По информации источников The Wall Street Journal (WSJ), компания Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки. Проект носит название «Симба» в честь главного героя мультфильма «Король-лев».

Задача, которую ставит перед собой Facebook, — увеличить пропускную способность соединения и тем самым облегчить привлечение новых клиентов. Точный маршрут оптоволоконного кабеля пока не определен. Источники WSJ подчеркивают, что проект еще находится на стадии обсуждения.

Как отмечает WSJ, для Facebook это не первая попытка подключиться к реализации подобных проектов. Однако раньше компания разделяла инвестиции с телекоммуникационными компаниями, которые не имели достаточных средств для самостоятельной прокладки оптоволоконных трасс. Аналитик исследовательского рынка TeleGeography Алан Молдин отмечает, что для Facebook было бы «разумно» исключить из процесса посредников, поскольку компания и ее пользователи являются одними из крупнейших пользователей трафика.

Проект «Симба» должен обеспечить Facebook надежный доступ к быстрорастущему африканскому рынку, где некоторые продукты компании уже завоевали популярность. Помимо собственно социальной сети это мессенджер WhatsApp.

Схожую стратегию используют и другие технологические гиганты. Так, Alphabet, материнская компания Google, работает над проектом про прокладке кабеля вдоль западного побережья Африки. Проект носит название Equiano. Кабель через Индийский океан в направлении Африки прокладывает и китайская Huawei.