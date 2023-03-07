«СберПраво» и Роскомнадзор проверят информацию об утечке данных платформы

Телеграм-каналы сообщили, что украинская хакерская группировка NLB выложила в открытый доступ базу данных платформы «СберПраво», в которой содержится информация более чем о 100 тыс. пользователей

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Онлайн-платформа правовой помощи «СберПраво» проверит информацию об утечке данных своих пользователей и ее достоверность. Об этом РБК заявил PR-менеджер компании Артемий Пыжьянов.

«Подобные сообщения возникают часто и, как правило, связаны с мошенниками, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных», — сообщил он.

В Роскомнадзоре также заявили РБК, что проверят информацию о возможной утечке персональных данных пользователей «СберПрава». По состоянию на 11:00 7 марта 2023 года уведомления об инциденте от компании в Роскомнадзор не поступило, отметили в ведомстве.

Ранее в телеграм-канале Data1eaks появилась информация, что украинская хакерская группировка NLB выложила в открытый доступ базу данных «СберПрава».

Файлы содержат данные о примерно 116 тыс. пользователей, в том числе ФИО, электронную почту, телефон, дату рождения и техническую информацию. Актуальность данных в файле — 8 февраля.

О том, что данные пользователей «СберПрава» попала в Сеть, также сообщил телеграм-канал «Утечки информации». По его данным, доступ к данным получил источник, который уже сливал в интернет информацию «СберЛогистики», образовательного портала GeekBrains, службы доставки Delivery Club и других компаний.

Ранее, 28 февраля, NLB сообщила об утечке данных «Сбера». По их словам, группировка выгрузила множество баз из сервисов, входящих в экосистему «Сбера», а также внутренние чаты разработчиков. «Для начала предоставим вам данные клиентов и сотрудников «СберЛогистики», — написали хакеры. Позднее в пресс-службе «Сбера» сообщили РБК, что информация не соответствует действительности.