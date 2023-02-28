«Сбер» опроверг утечку данных пользователей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Информация об утечке данных пользователей Сбербанка не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«На хакерских ресурсах в интернете представлены различные данные, имеющие отношение к клиентам Сбербанка. Это компиляции различных баз данных, полученные в результате взлома компаний-подрядчиков дочерних компаний «Сбера». Никакой чувствительной финансовой информации в них нет», — говорится в сообщении.

В компании заверили, что данные пользователей и их деньги в безопасности.

Об утечке данных пользователей утром 28 февраля сообщила украинская хакерская группировка NLB. «Выгрузили множество баз из сервисов, входящих в экосистему «Сбера», а также внутренние чаты разработчиков. Для начала предоставим вам данные клиентов и сотрудников «СберЛогистики», — написала группировка в своем телеграм-канале.