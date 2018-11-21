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МТС отложила 56 млрд руб. за взятки
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Газета
МТС отложила 56 млрд руб. за взятки
Газета № 204 (2928) (2111) Технологии и медиа, 20 ноя, 15:09
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МТС отложила 56 млрд руб. за взятки
Сотовая компания создала резерв из-за расследования Минюста США
МТС зарезервировала 55,8 млрд руб. ($850 млн) в связи с расследованием в США по поводу возможных взяток компании в Узбекистане. Ранее холдинг Veon был вынужден выплатить штраф в размере $795 млн, а компания Telia — $965 млн
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сотовая компания МТС создала резерв в размере 55,8 млрд руб. (около $850 млн по текущему курсу ЦБ) «в качестве потенциального обязательства в отношении расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерства юстиции США». Об этом говорится в поступившей в РБК презентации финансовых результатов по итогам третьего квартала 2018 года. Как пояснил представитель компании, речь идет о расследовании, касающемся работы МТС в Узбекистане. «Группа продолжает сотрудничество по вопросам, связанным с расследованием. Тем не менее сейчас отсутствует уверенность в отношении формы, сроков и условий возможного разрешения расследования», — оговорился он. В то же время президент МТС Алексей Корня на мероприятии для прессы пояснил, что «теперь компания имеет более четкое представление об объеме возможных обязательств», передает корреспондент РБК.

Подозрения властей США

В 2014 году Минюст США и SEC начали расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана в отношении МТС, Veon (в том числе владеет российским «ВымпелКомом») и шведской компании Telia Company AB (до переименования TeliaSonera), поскольку все три компании торговались на американских фондовых биржах. Как говорилось в иске Минюста в суд Южного округа Нью-Йорка к офшорным компаниям Swisdorn Limited, Takilant Limited, Expoline Limited, следствие связывало эти компании с чиновником, являющимся близким родственником президента Узбекистана Ислама Каримова. Его имя не называлось, но под описание подходила дочь президента Гульнара Каримова. Следствие посчитало, что МТС и Veon выплатили связанным с ней юрлицам более $500 млн коррупционных платежей. Деньги требовались, чтобы побудить чиновника использовать влияние в правительстве Узбекистана и помочь компаниям выйти на новый рынок и работать на нем.

В частности, МТС вышла на рынок Узбекистана в августе 2004 года, купив 74% местной компании «Уздунробита» за $121 млн. При этом за 33% акций МТС заплатила $100 млн офшору Swisdorn, а за 41% — лишь $21 млн американской International Communication Group. Таким образом, цена для компании, связанной с дочерью президента, была в шесть раз выше, чем для американского продавца. В целом Минюст США насчитал между МТС и Swisdorn с Takilant как минимум восемь спорных сделок на общую сумму $380 млн. В отношении VimpelCom было зафиксировано семь подозрительных сделок на сумму $133,5 млн.

В феврале 2016 года VimpelCom договорилась об условиях мирового соглашения с властями США по делу, выплатив $795 млн. В сентябре 2017 года Telia объявила, что выплатит штраф $965 млн.

Исчезнувшая компания

Еще до начала расследования в США МТС была вынуждена уйти из Узбекистана. В 2012 году власти страны лишили компанию, которая являлась на тот момент лидером рынка, лицензий на оказание услуг, и «Уздунробита» прекратила работу, а впоследствии была обанкрочена. В связи с этим по итогам второго квартала 2012 года МТС списала долгосрочную стоимость активов в Узбекистане в размере $579 млн. Кроме того, компания зарезервировала $500 млн под налоговые и антимонопольные обязательства, которые могут возникнуть в результате различных судебных разбирательств в Узбекистане. В итоге МТС получила во втором квартале 2012 года убыток в размере $681,8 млн.

В сентябре 2014 года МТС безвозмездно получила 50,01% в уставном капитале Universal Mobile Systems (​UMS). Запуск сети мобильной связи UMS в коммерческую эксплуатацию состоялся 1 декабря 2014 года. Однако в августе 2016 года МТС продала свою долю партнеру по этому активу — ГУП «Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения», созданному при Госкомитете связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана. Сумма сделки не раскрывалась. По мнению экспертов, продажа актива была связана с тем, что власти США начали расследование.

На момент продажи у МТС в Узбекистане было около 1,3 млн абонентов. Компания списала убыток от прекращения деятельности в этой стране в размере 2,7 млрд руб. в третьем квартале 2016 года.

Последствия для МТС

Из-за создания резерва по итогам третьего квартала МТС получила чистый убыток в размере 37 млрд руб. вместо чистой прибыли 18 млрд руб. год назад. При этом выручка группы достигла исторического максимума и составила 128 млрд руб. Показатель увеличился на 11,9% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года. Среди факторов роста в МТС назвали увеличение потребления услуг мобильного интернета и продаж дорогих смартфонов. Также на показатель повлияли доходы от приобретенных активов — сервисов покупки билетов Ticketland и Ponominalu, киберспортивного клуба Gambit и МТС Банка.

При этом за весь 2017 год чистая прибыль МТС составила 56 млрд руб.

Однако эксперты говорят, что подобная выплата не должна стать большой проблемой для МТС. Старший аналитик по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергей Либин отмечает, что по итогам третьего квартала у МТС есть 100 млрд руб. свободных средств, а также краткосрочных инвестиций и депозитов еще почти на 50 млрд руб. Если учесть зарезервированные средства, то соотношение чистого долга к EBITDA увеличится с 1,2 до 1,5. При этом сама компания называет комфортным увеличение долговой нагрузки до 2. «Поэтому можно предположить, что на погашение возможного штрафа компании даже не придется привлекать дополнительные кредиты, она сможет оплатить все из имеющихся у нее средств», — говорит аналитик. По мнению аналитика Sova Capital Александра Венграновича, сейчас у МТС очень низкая долговая нагрузка по EBITDA, поэтому резерв 56 млрд руб. не является для компании критичным. «От МТС, скорее всего, не потребуется ни увеличивать капитальные затраты, ни урезать дивиденды акционерам. В принципе разрешение конфликта в Узбекистане близится к концу, и компания к этому, очевидно, готовится», — указал Венгранович.

Торги бумагами МТС на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник, 20 ноября, открылись снижением котировок на 3% по сравнению с ценой закрытия в предыдущий день, одна депозитарная расписка стоила $7,82, капитализация составляла $8,15 млрд.

Крупнейшие штрафы в истории SEC

  • В 2018 году бразильской энергетической компании Petrobras был назначен штраф в размере $853 млн за взятки местным политикам и политическим партиям.
  • В 2008 году германская Siemens согласилась заплатить $800 млн штрафа для урегулирования претензий властей США по делу о взятках для получения крупных контрактов за рубежом, в том числе по контракту на закупку медицинского оборудования в России.
  • Французская Alstom в 2014 году была оштрафована на $772 млн за коррупционные контракты в Индонезии и на Ближнем Востоке.
  • В топ-5 также попали штрафы, выплаченные Telia и Veon за взятки в Узбекистане ($965 млн и $795 млн соответственно). 
Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова.
Теги: МТС , Узбекистан , коррупция , SEC
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