 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Ученые предупредили о риске «схлопывания» Вселенной

Теория «большого сжатия» считалась отвергнутой после открытия темной энергии, противодействующей гравитации и притягиванию галактик друг к другу. Ученые из Сеула пришли к выводу, что темная энергия со временем ослабевает
Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press
Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press

Астрономы из сеульского университета Енсей в своем новом исследовании ставят под сомнение теорию об ускоренном расширении Вселенной, которая в 2011 году получила Нобелевскую премию по физике. Исследование южнокорейских ученых опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Они предполагают, что расширение Вселенной, наоборот, замедляется и в конечном счете может прийти к «большому сжатию» (Big Crunch). Эта теория предполагает, что Вселенная будет сжиматься и в конечном счете «схлопнется» до начального состояния перед «большим взрывом», в результате которого она была создана. Некоторые считают, что цикл взрыв—сжатие будет продолжаться вечно.

Теория «большого сжатия» считается опровергнутой в связи полученными в ходе наблюдений данными. Считалось, что сила гравитации должна замедлять расширение Вселенной, стягивая галактики обратно друг к другу. Однако наблюдения за сверхновыми типа la показали обратное — они были более тусклыми, чем ожидается для замедления расширения Вселенной. Для объяснения этого ускорения была введена гипотеза о существовании темной энергии, которая противодействует гравитации.

Новая работа предлагает другое объяснение: после оценки возраста 300 галактик-хозяев астрофизики из Сеула пришли к выводу, что в свойствах звезд ранней Вселенной были различия, которые означают, что они производят в среднем более слабые сверхновые. Согласно проведенному анализу с учетом этих различий, Вселенная действительно расширяется, но не ускоренно, а с замедлением, и темная энергия постепенно ослабевает. Если она продолжит уменьшаться, то теоретически возможно «большое сжатие».

Ученые нашли еще один ключ к разгадке зарождения жизни во Вселенной
Общество
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

«Наше исследование показывает, что в настоящее время Вселенная уже вступила в фазу замедленного расширения и что темная энергия эволюционирует со временем гораздо быстрее, чем считалось ранее», — заявил в комментарии The Guardian профессор Янг-Вук Ли, руководивший исследованием.

Газета отмечает, что хотя работа, скорее всего, будет встречена со скепсисом, ранее в этом году международная коллаборация DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) пришла к схожим выводам, найдя доказательство тому, что темная энергия со временем меняется, в том числе может ослабевать.

«Прошло 27 лет с момента открытия темной энергии и ускоряющейся Вселенной, — говорит Ли. — Однако было сделано ключевое предположение, которое оказалось неверным. Это все равно что застегивать рубашку с неправильно застегнутой первой пуговицей».

В то же время в декабре прошлого года американские ученые со ссылкой на данные, полученные за два года наблюдения с помощью космического телескопа NASA «Джеймс Уэбб», заявили, что скорость расширения Вселенной примерно на 8% выше, чем предполагалось на основе известной информации о начальных условиях космоса и его эволюции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
«Теория большого взрыва» Вселенная сверхновая космос
Материалы по теме
Умер соавтор теории ускоренного расширения в ранней Вселенной
Общество
Главную математическую награду дали за исследование хаотичности Вселенной
Общество
Ученые нашли еще один ключ к разгадке зарождения жизни во Вселенной
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
«Фонд реновации» возглавил рейтинг по вводу жилья в России Недвижимость, 15:06
Полковника и майора лишили званий и отправили в колонию за взятки Политика, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59
Ким и Бакальчук заключили мировое соглашение по разделу имущества Бизнес, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Как далеко игрокам НХЛ до исторических 900 шайб Овечкина. Инфографика Спорт, 14:50
Ученые предупредили о риске «схлопывания» Вселенной Технологии и медиа, 14:48
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Суд ограничил действия директору клиники по делу о торговле детьми Общество, 14:47
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 14:45
Счетная палата Франции увеличила стоимость реставрации Лувра Политика, 14:44
Лукашенко позвал «трудолюбивых украинцев» в Белоруссию Политика, 14:42
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Укусившую и оскорбившую полицейских блогершу приговорили к колонии Политика, 14:34
В «Динамо» рассказали, когда будут бороться за чемпионство в РПЛ Спорт, 14:34