Ученые предупредили о риске «схлопывания» Вселенной

Теория «большого сжатия» считалась отвергнутой после открытия темной энергии, противодействующей гравитации и притягиванию галактик друг к другу. Ученые из Сеула пришли к выводу, что темная энергия со временем ослабевает

Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press

Астрономы из сеульского университета Енсей в своем новом исследовании ставят под сомнение теорию об ускоренном расширении Вселенной, которая в 2011 году получила Нобелевскую премию по физике. Исследование южнокорейских ученых опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Они предполагают, что расширение Вселенной, наоборот, замедляется и в конечном счете может прийти к «большому сжатию» (Big Crunch). Эта теория предполагает, что Вселенная будет сжиматься и в конечном счете «схлопнется» до начального состояния перед «большим взрывом», в результате которого она была создана. Некоторые считают, что цикл взрыв—сжатие будет продолжаться вечно.

Теория «большого сжатия» считается опровергнутой в связи полученными в ходе наблюдений данными. Считалось, что сила гравитации должна замедлять расширение Вселенной, стягивая галактики обратно друг к другу. Однако наблюдения за сверхновыми типа la показали обратное — они были более тусклыми, чем ожидается для замедления расширения Вселенной. Для объяснения этого ускорения была введена гипотеза о существовании темной энергии, которая противодействует гравитации.

Новая работа предлагает другое объяснение: после оценки возраста 300 галактик-хозяев астрофизики из Сеула пришли к выводу, что в свойствах звезд ранней Вселенной были различия, которые означают, что они производят в среднем более слабые сверхновые. Согласно проведенному анализу с учетом этих различий, Вселенная действительно расширяется, но не ускоренно, а с замедлением, и темная энергия постепенно ослабевает. Если она продолжит уменьшаться, то теоретически возможно «большое сжатие».

«Наше исследование показывает, что в настоящее время Вселенная уже вступила в фазу замедленного расширения и что темная энергия эволюционирует со временем гораздо быстрее, чем считалось ранее», — заявил в комментарии The Guardian профессор Янг-Вук Ли, руководивший исследованием.

Газета отмечает, что хотя работа, скорее всего, будет встречена со скепсисом, ранее в этом году международная коллаборация DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) пришла к схожим выводам, найдя доказательство тому, что темная энергия со временем меняется, в том числе может ослабевать.

«Прошло 27 лет с момента открытия темной энергии и ускоряющейся Вселенной, — говорит Ли. — Однако было сделано ключевое предположение, которое оказалось неверным. Это все равно что застегивать рубашку с неправильно застегнутой первой пуговицей».

В то же время в декабре прошлого года американские ученые со ссылкой на данные, полученные за два года наблюдения с помощью космического телескопа NASA «Джеймс Уэбб», заявили, что скорость расширения Вселенной примерно на 8% выше, чем предполагалось на основе известной информации о начальных условиях космоса и его эволюции.